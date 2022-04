Carcere Pratello, giovane detenuto ingoia pile, Sinappe: "Conseguenze del sovraffollamento"

Un giovane detenuto minorenne si sarebbe autolesionato ingoiando alcune pile al carcere minorile del Pratello. Ne dà notizia il sindacato SInappe, che dettaglia come l'episodio sia andato in scena ieri sera alle 22. Il ragazzo è poi stato ricoverato in ospedale.

Per il sindacato degli agenti penitenziari, la causa principale della asserita recente escalation di comportamenti autolesivi è dovuta anche al sovraffollamento della struttura.

"Sovraffollamento la causa principale"

"L'istituto -fa notare il Sinappe- conta la presenza di ben 41 minori (di cui 4 psichiatrici) difficilmente collocati. Si dovrebbe procedere ad una riorganizzazione strutturale perché gli spazi comuni, la mensa e le stanze adibite ai colloqui, non presentano sufficiente capienza e diventa difficile anche organizzare le camere di pernottamento". Infatti "la detenzione obbliga i ragazzi, che non si conoscono, con provenienze differenti, costretti a convivere in spazi non adeguati. Tali condizioni -conclude la nota- sono solide premesse per l'affermarsi di condizioni con elevati livelli di conflittualità".

Un altro campanello d'allarme era suonato nelle settimane scorse, quando la deputata Stefania Ascari e il consigliere Marco PIazza hanno fatto una visita e hanno riconosciuto la condizione di sovraffolamento che de facto si è venuta a creare. Nelle settimane scorse poi vi sono stati altri episodi di autolesionismo e danneggiamento, puntualmente denunciati dai sindacati.