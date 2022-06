Cinema in piazza 2022: sul Crescentone iniziano i lavori per il maxischermo | FOTO

Conto alla rovescia per il cinema in piazza, edizione 2022. Sono da poco iniziati i lavori per l'allestimento del maxischermo che dal 19 giugno darà forma al consueto ed attesissimo cartellone di Sotto le stelle del cinema. La storica manifestazione si intreccerà con il festival Il Cinema Ritrovato (25 giugno - 3 luglio), la cui 36a edizione tornerà, dopo due anni vissuti comunque coraggiosamente in presenza, alle sue date consuete a cavallo tra fine giugno e inizio luglio. L’estate del palco di Piazza Maggiore ospiterà inoltre il tradizionale concerto del 2 agosto e si chiuderà con il ritorno della serata del 14 agosto dedicata alla cultura popolare bolognese, ospitando una grande festa di musica e ballo, in omaggio a Dino Sarti nel quindicesimo della scomparsa.