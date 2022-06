Estate in città: gli eventi da non perdere fra concerti, vip e rassegne

No, non è decisamente frustrante restare a Bologna d'estate. Le ragioni sono tante, ma prima fra tutte il grandissimo numero di eventi che riempiono ogni singolo giorno del calendario, da giugno a settembre. E anche oltre. La musica è decisamente protagonista con dei concerti davvero imperdibili, anche se non resteranno delusi neppure gli appassionati di cinema e tantomeno i viveur che timbrano tutte le serate bolognesi. Quelle giuste. Una carrellata giusto per farsi un'idea. Ma la lista potrebbe allungarsi ancora perché di giorno in giorno fioriscono palcoscenici e grandi ospiti sia nostrani che stranieri.

Ecco gli eventi imperdibili di questa estate 2022:

Deep Purple e Iron Maiden: due leggende del rock mondiale live in città

Non sembra neanche vero. Al Sonic Park (e quindi Parco Nord) arrivano i Deep Purple e gli Iron Maiden live: il 3 luglio i primi e il 7 i secondi. In realtà c'è anche un altro grande concerto all'arena di via Stalingrado perchè il 9 luglio la rassegna chiude con dei grandi della musica elettronica, Chemical Brothers.

Grandi nomi in Piazza Maggiore: c'è anche John Landis, regista di The Blues Brothers

Un gigante del cinema mondiale ospite sotto le stelle di Piazza Maggiore. Il grande evento, parte dell'ormai consueto festival 'Il Cinema Ritrovato', è fissato per la serata del 3 luglio 2022. L'autore di pellicole cult come "Animal House" e "The Blues Brothers" John Landis è uno dei big che passeranno sotto il nostro grande schermo estivo. Un altro nome? Stefania Sandrelli: presenterà in Piazza Maggiore, sabato 25 giugno, il nuovo restauro del "Conformista" di Bernardo Bertolucci, che nel 1970 volle proprio la lei insieme a Dominique Sanda e Jean-Louis Trintignant in uno dei suoi film visivamente più belli.

Caserme Rosse: due festival e star della musica (da Miss Keta a Goran Bregovic)

"Oltre Festival" porta al parco delle Caserme Rosse un bel po' di bella musica italiana: c'è Tananai il 21 giugno, Tredici Pietro il 22 giugno (sì, è il figlio di Gianni Morandi), Noyz Narcos il 23 giugno e Miss Keta il 25 giugno. Ma non è tutto. Per ascoltare dal vivo Caparezza, Achille Lauro, Fabri Fibra e Goran Bregovic (ma di nomi ne abbiamo ancora...) bisogna fare un salto al "Sequoie music park".

Sotto le Stelle del Cinema. E non diamolo per scontato!

Una rassegna che riesce a stregaro, ogni anno, bolognesi e turisti di tutto il mondo. Dal 19 giugno la Cineteca di Bologna riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore con l'attesissimo cartellone di "Sotto le stelle del cinema". E la storica manifestazione si intreccerà con il festival Il Cinema Ritrovato (25 giugno - 3 luglio), la cui 36a edizione tornerà, dopo due anni vissuti comunque coraggiosamente in presenza, alle sue date consuete a cavallo tra fine giugno e inizio luglio. Una serata da segnalare sarà dedicata alla Festa della Musica, grazie a Entroterre Festival che inaugurerà il suo cartellone martedì 21 giugno con lo spettacolo "Potentissima signora", dedicato a Laura Betti e Pier Paolo Pasolini.

Pearl Jam (è tutto vero): finalmente il concerto di Imola

Il tour europeo dei Pearl Jam dell’estate 2021 è ufficialmente riprogrammato per giugno e luglio 2022. La band di Eddie Vedder tornerà in Italia per l’unica data Nazionale del PJ Tour 2022, sabato 25 giugno 2022 all’Autodromo di Imola. Il tour europeo dei Pearl Jam è stato posticipato affinché gli show possano svolgersi in tutta sicurezza. La salute e il benessere dei fan della band, della crew e di tutto lo staff coinvolto continuano ad essere una priorità. Un anno dopo aver posticipato il tour 2020, è stato molto difficile rimandare ancora una volta il ritorno sui palchi della band statunitense. Incoraggiati dall’arrivo dei vaccini in tutto il mondo, i Pearl Jam attendono con ansia il giorno in cui potranno fare di nuovo un tour in totale sicurezza. Nel frattempo, la band si augura che tutti continuino a comportarsi responsabilmente, indossando i dispositivi di sicurezza, in attesa di riunirsi nel 2022. Dopo 10 album in studio e centinaia di performance incredibili, la band inserita nel 2017 nella Rock and Roll Hall of Fame, continua ad ottenere il consenso di critica e pubblico. Oltre ai loro più grandi successi, porteranno in scena i brani del nuovo disco Gigaton.

Ad accompagnare i Pearl Jam sul palco di Imola ci sarà la band statunitense dei Pixies.

Sport: la Coppa Davis a Bologna: dal 14 al 18 settembre il grande tennis mondiale

Saràl'Unipol Arena il campo su cui si disputeranno grandi match della Coppa Davis. Appuntamento dal 14 al 18 settembre a Casalecchio di Reno dunque. A partire da quest’anno e per i prossimi 5 anni, Bologna si appresta ad ospitare le fasi a gironi della Coppa Davis. La massima competizione mondiale del tennis maschile è attesa all'Unipol Arena per una settimana di grande sport. Le altre città ospitanti sono Glasgow, Amburgo e Malaga. Dal punto di vista agonistico si attende la conferma degli atleti azzurri: dal doppio composto da Fognini e Bolelli a quello che potrebbe venire, Berrettini-Sinner, magari con l’aggiunta di Musetti.

