Covid, a Natale tutte le regioni in zona gialla? Bonaccini: "Aprire anche bar e ristoranti"

“Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d'Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia confermando anche i contenuti dell'intervento del ministro della salute, Roberto Speranza, questa mattina in Senato.

Contrario alla chiusura di bar e ristoranti a Natale e Capodanno il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che auspica una riapertura "con le eventuali restrizioni che già oggi in parte ci sono", ha detto intervenendo alla trasmissione L'aria che tira su La7.

Bonaccini spera anche nel ritorno in zona gialla per l'Emilia-Romagna, a partire da domenica: "Aspetto l'ufficialità. Se accadrà è perché le restrizioni di queste settimane hanno pagato"

“Se il dpcm non cambia, bar e ristoranti potranno aprire fino alle 18 nelle zone gialle. Io penso che l'apertura andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno - continua Bonaccini - altrimenti diamo messaggi e notizie che non vengono secondo me percepite e capite”.

Stazioni sciistiche

Il presidente si sofferma anche sulla dibattuta questione delle stazioni sciistiche: "Mi interessa ragionare insieme al Governo e all'Europa. Mi pare che l'Austria stia decidendo di tener chiuso, Francia e Germania hanno chiesto all'Ue di prendere una decisione uniforme per le regioni alpine e tenderebbero, pare, alla chiusura. La Svizzera la trovo un po' curiosa: è uno degli Stati messi peggio in questo momento, con le terapie intensive che stanno esplodendo. E si permette di riaprire” tuttavia "se non riaprono fino ai primi di gennaio servono ristori subito e adeguati".

E sembra proprio che non apriranno, almeno questa è la linea del ministro Speranza: "L'orientamento governo è quello di disincentivare gli spostamenti internazionali e di limitare quelli tra regioni e - inoltre - nei giorni di festa limitare anche quelli tra i comuni" come anche "evitare i potenziali assembramenti nelle località turistiche - come - nelle stazioni sciistiche".

“Il problema non sono in quanto tali le piste da sci - sottolinea Bonaccini - dove si sta all'aria aperta e spesso col casco. Il problema riguarda ciò che c'è intorno alle vacanze, e cioè gli assembramenti nei luoghi oltre le piste da sci”.

Un nuovo incontro Governo-Regioni è previsto per il 3 dicembre.