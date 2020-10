Covid a scuola: ancora casi nel bolognese, positivi tre studenti e un prof

Domenica 11 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna, quattro casi di positività al covid 19. I casi riguardano tre studenti e un docente, tutti sintomatici.

Gli istituti coinvolti

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola dello studente è stato il 9 ottobre, l’Istituto “Pier Crescenzi Pacinotti Sirani” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola dello studente, è stato il 6 ottobre, l’Istituto “Salvemini” a Casalecchio di Reno, l’ultimo giorno di scuola dello studente è stato il 7 ottobre. Il quarto caso, riguarda un docente dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Caduti della Direttissima” a Castiglione dei Pepoli, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 9 ottobre.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei quattro istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).

Focolai nel bolognese

Un focolaio è stato rilevato in un centro di assistenza per disabili di San lazzaro di Savena con positivi tra ospiti e operatori/volontari. In via precauzionale, tutti gli ospiti sono stati messi in isolamento fiduciario.

Bollettino Covid di oggi, 12 ottobre

Ancora nel bolognese il numero più alto di contagi, 68, per un totale di positivi di 6.824 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nel dettaglio, 36 sintomatici di cui 16 sporadici e 20 da focolaio (familiari e per frequenza di luoghi pubblici). Tra i 32 casi asintomatici, 4 risultano sporadici e 28 sono relativi a focolai (familiari, amicali o per frequenza di luoghi pubblici). Si registra un nuovo decesso in provincia di Bologna.