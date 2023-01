Con hashish, cocaina e bilancino al bar di via Amendola: il questore lo chiude

Un altro locale frequentato da pregiudicati è stato chiuso dal Questore di Bologna, Isabella Fusiello. Si tratta di un bar di via Amendola, dove alcuni giorni fa è stato arrestato uno spacciatore.

Le manette per un cittadino bengalese di 26 anni sono scattate il 23 gennaio scorso, quando gli agenti delle volanti entrati nel locale per un controllo lo hanno bloccato mentre cercava di chiudersi in bagno e vuotare le tasche.

Non ha fatto in tempo, infatti è stato perquisito e trovato con un bilancino, materiale per il confezionamento, 75 grammi di hashish e 4 dosi di cocaina. All'arresto sono seguiti gli accertamenti anche da parte della Polizia amministrativa che ha verificato la frequentazione da parte di altri pregiudicati. Il Questore il 24 gennaio ha firmato la sospensione della licenza per un mese.

Pochi giorni prima era stato chiuso invece a tempo indeterminato un altro bar, a Castel San Pietro. A far scattare il provvedimento l'ennesima lite all'interno del locale.