Porrettana e Bologna-Ravenna: per il doppio binario la Regione aspetta Salvini

C’è un nodo al fazzoletto che l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini spera di poter sciogliere presto: è la realizzazione del doppio binario sulle tratte della Porrettana e della Bologna-Ravenna. Le due linee ferroviarie sono state inserite da Legambiente tra le peggiori d’Italia, complici i tanti ritardi e i guasti che troppo spesso si verificano. Per risolvere la situazione, come sottolinea Corsini, bisognerebbe raddoppiare i binari, oggi singoli. Ma le linee sono di competenza statale: per questo, la speranza è che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini rispetti la promessa di finanziare l’intervento.

Ad oggi, dal governo "non abbiamo ancora risposte – dice Corsini all’agenzia Dire –, rimango all'impegno del ministro Salvini che, in un incontro a fine dicembre, si è impegnato a finanziare il raddoppio della Porrettana e anche l'intervento sulla Ravenna-Rimini, che è l'altra linea sempre di competenza nazionale che ci sta creando problemi in questo momento. Nella seconda metà di marzo ci sarà un importante convegno sulla mobilità e le infrastrutture in Regione. Ci sarà il ministro Salvini e speriamo che ci venga a portare delle buone notizie".

Il problema, conclude Corsini, "si può risolvere solo col doppio binario. Questi disagi ci sono quando, per esempio, c'è un guasto a un passaggio a livelli e per le normative sulla sicurezza, che non possono essere derogate, i treni si fermano. Quindi nella migliore delle ipotesi c'è un ritardo, nella peggiore una cancellazione".