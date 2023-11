Foto di Giorgia Meloni ed Elly Schlein bruciate in corteo, anche gli studenti in piazza per lo sciopero | VIDEO

"Elly Schlein e Giorgia Meloni, non siete come noi, fuori dai co...". Nel giorno dello sciopero nazionale anche gli studenti e le studentesse scendono in piazza contro la politica e in favore della Palestina, bruciando le fotografie con i volti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della segretaria Elly Schlein. Dati alle fiamme anche i ritratti del sindaco Matteo Lepore e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accompagnando la protesta con alcuni coloriti cori indirizzati ai rappresentanti delle istituzioni.

A guidare la manifestazione è il collettivo Cambiare Rotta: "Studenti al fianco della Resistenza palestinese, contro la scuola gabbia 10, 100, 1000 occupazioni" si legge sullo striscione che apre il corteo firmato invece dal Collettivo interscolastico. Circa 200 ragazzi delle scuole superiori sono partiti da piazza San Francesco verso via Marconi: inizialmente previsto anch'esso in piazza Maggiore, per unirsi alle proteste in corso dei lavoratori, l'arrivo è stato dirottato su via Rizzoli da un cordone della polizia.

Bandiere della Palestina e manifesti per la libertà della Striscia di Gaza accompagnano il corteo, con i manifestanti che urlano "boia" nei confronti di Netanyahu e ancora alla premier e al ministro Matteo Salvini.