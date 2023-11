Garisenda, FdI ha depositato l'esposto-denuncia contro ignoti: "C'è stata inerzia, il pericolo c'era da anni"

Lo avevano promesso nei giorni scorsi, e questa mattina Fratelli d'Italia ha depositato in Procura un esposto-denuncia contro ignoti per "l'inerzia e il ritardo" con cui, secondo il capogruppo in consiglio Stefano Cavedagna, il Comune di Bologna ha affrontato il problema delle condizioni della Garisenda. I reati ipotizzati sono di rifiuto di atti di ufficio e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina e danni a cose e persone, per i quali sono previsti provvedimenti penali e, nel secondo caso, anche amministrativi. "Vogliamo fare luce non solo sull'operato di questa amministrazione ma anche su quelle precedenti", ha spiegato Cavedagna prima di entrare nel Consiglio comunale straordinario dedicato alla Garisenda chiesto dai meloniani insieme al gruppo "Bologna ci piace".

Le motivazioni

Al centro dell'esposto ci sono le informazioni racchiuse nella relazione del comitato tecnico scientifico che settimana scorsa è stata consegnata al sindaco Matteo Lepore e alla stampa. "Era dal dicembre 2019 - continua il consigliere meloniano - che alcuni membri del comitato chiedevano interventi immediati sulla torre e di adottare subito un piano di protezione civile per prevenire i rischi concreti per la sicurezza dei residenti della zona". Nell'esposto si rimanda anche al dato sulla probabilità di collasso della Garisenda dell'1,5%, diecimila volte superiore al valore di legge, rilevato in una valutazione ingegneristica consegnata nell'agosto 2021, e un "buco" di tre anni nell'interpretazione dai dati prodotti dal rilevamento delle oscillazioni della torre, dovuto, secondo Fratelli d'Italia, alla scadenza della convenzione tra il Comune e l'Università di Bologna - mancanza però smentita dall'amministrazione attuale.

"Non tifiamo contro la Garisenda"

"Chiediamo che le indagini acquisiscano tutta la documentazione e i carteggi, comprese le mail scambiate tra il Cts e l'amministrazione negli anni - prosegue Cavedagna -. Diversamente da quanto insinuato da alcune forze politiche, noi non tifiamo contro la torre o contro Bologna - prosegue Cavedagna -. A fronte di tutto quello che abbiamo appreso il nostro esposto è un atto dovuto".