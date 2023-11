Il caso Garisenda finisce in Procura: esposto di FdI contro Lepore

Da Piazza di Porta Ravegnana alla Procura: il caso della Garisenda diventa materia per le autorità giudiziarie. La decisione è del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che lo ha annunciato in una nota: “Dalla relazione del Comitato Tecnico della Garisenda emerge come dal 7 dicembre 2020 l'allora sindaco, e immaginiamo l'allora assessore alla cultura Lepore, fossero stati avvisati del rischio di crollo, con necessità di evitare perdita di vite umane. Nell'agosto 2021 un ulteriore aggiornamento stima che il tempo residuo della torre fosse già scaduto nel 2021, con probabilità di collasso da non ritenersi accettabile per l'incolumità pubblica. Il Comitato denuncia poi, come abbiamo sempre sostenuto, che dal 2020 al 2023 c'è stato un buco nella interpretazione dei dati da parte del DICAM perché la convenzione non era stata rinnovata. Il 27 settembre 2022 chiedeva un immediato intervento di salvaguardia della torre ed un piano di protezione civile, adottato solo nel 2023”.

L’obiettivo dei meloniani è quindi quello di chiarire le eventuali responsabilità del sindaco Lepore: “Alla luce di tutto questo presenteremo quindi un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di accertare tutte le eventuali responsabilità del sindaco Lepore e di ogni altra figura all'interno del Comune, circa la mala gestione della torre Garisenda ed i rischi connessi per la pubblica e la proprietà privata. Sarà poi la Procura ad accertare le eventuali responsabilità penali, sul piano politico-amministrativo riteniamo gravissimo che a fronte del rischio di perdita di vite umane la giunta non abbia fatto nulla”.