Giro d'Italia 2022, la carovana "rosa" fa tappa a Bologna: cosa c'è da sapere

Il Giro d'Italia arriva a in Emilia-Romagna e il 18 maggio passerà per Bologna. Per consentire il passaggio dei ciclisti, sono state predisposte modifiche al traffico e alla viabilità a partire dalle 12 fino alle 16 di mercoledì e comunque fino al termine del Giro.

Previste anche deviazioni e soppressioni delle linee Bus Tper.

Modifiche al traffico: tangenziale di Bologna

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna): chiusura dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 "Triumvirato" o lo svincolo 2 "Nuova Bazzanese", sulla Tangenziale di Bologna.

Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) sono previste.

- chiusura dello svincolo 2 "Borgo Panigale", in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro / A14 Bologna-Taranto;



- chiusura dello svincolo che dall'uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia verso Bologna;



- chiusura dello svincolo che dal Ramo Verde (con provenienza Tangenziale di Bologna) immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna.

Giro d'Italia a Bologna: le strade chiuse al traffico

Dalle ore 12.20 fino alle 15.15 e comunque fino a cessate esigenze, saranno chiuse al transito, ad esclusione dei veicoli di servizio alla manifestazione, di pronto soccorso e di pubblica sicurezza, le strade interessate al passaggio sia della carovana pubblicitaria (prevista attorno alle 12.20) sia successivamente (indicativamente dalle 14.30) dagli atleti.

Via Emilia e San Lazzaro

Il passaggio del Giro sul territorio (lungo la via Emilia, in direzione Bologna) è previsto tra le 14,43 e le 14,56 circa. Per permettere il transito dei ciclisti la via Emilia sarà chiusa al traffico indicativamente dalle 12,15 fino al termine del transito dei ciclisti, ad eccezione dei mezzi di soccorso". L'informazione è provvisoria, specifica il Comune, in attesa dell'ordinanza della Prefettura con gli orari definitivi di chiusura al transito.

Su tutto il tratto sanlazzarese della via Emilia, dal confine con il Comune di Bologna all'intersezione con via Idice (Sp7) - continua la nota - sarà inoltre istituito il divieto di sosta su entrambi i lati dalle 22 di martedì 17 alle 15,30 di mercoledì 18.

Imola e Circondario

A partire dalle ore 11 sarà chiuso al traffico il percorso che sarà effettuato in città dai cilisti che, provenienti da Castel Bolognese, transiteranno su via Emilia ponente, via Pisacane, ponte Santerno, via Resistenza, via Galvani, via Marconi, viale Amendola e via Emilia Ponente fino al confine con il Comune di Dozza.

Alle ore 11,20 circa è previsto il passaggio della carovana pubblicitaria. Una volta transitata la carovana pubblicitaria (tempo mediamente previsto per il passaggio circa 15/20 minuti) si potranno autorizzare solo gli attraversamenti al percorso di gara, ma non l’immissione sul percorso stesso.

Il passaggio della gara è previsto indicativamente poco prima delle ore 14, pertanto attorno alle ore 13,30 saranno chiusi completamente anche gli attraversamenti. Una volta passato il veicolo con il cartello “fine gara”, potrà essere ripristinata la normale circolazione stradale. Indicativamente, il passaggio lungo le strade di Imola dovrebbe essere completato nell’arco di una ventina di minuti.

Per gli spostamenti da nord a sud e viceversa della città, ovvero dal quartiere Pedagna alla zona industriale e viceversa, la Polizia Locale raccomanda di utilizzare le due direttrici di marcia che non sono interessate dal percorso di gara, ovvero l’asse attrezzato (che passa sotto la via Emilia ponente) e la via Graziadei – Lughese che passa sotto il ponte sul fiume sul Santerno e la via Pisacane.

