Green pass, ad Conad: "Dipendenti senza? A casa in aspettativa"

Le parole del patron della margherita Francesco Pugliese confermate all'inaugurazione questa mattina di un punto vendita in centro. Poi puntualizza: "C'è una legge, non posso farlo"

"Temo boicottaggi? Ormai temo tutto, ma quando hai delle responsabilità è giusto prendere posizione". Così Francesco Pugliese, ad di Conad, sulla discussa sua frase dell''aspettativa non retribuita' per i lavoratori non vaccinati. Pugliese, oggi in città per l'inaugurazione di un punto vendita all'ex monte di pietà di via Indipendenza, ritorna sulla questione del vaccino nei luoghi di lavoro. "La cosa che mi conforta -continua Pugliese parlando alla Dire- è vedere le centinaia e le migliaia di messaggi che ho ricevuto da tantissima gente comune, d'accordo con la mia posizione".

La legge però non dice -ancora- così e quindi il manager stesso ci tiene a calmare le acque subito: "Dentro a Conad non posso assumere provvedimenti", e ancora: "La mia è una provocazione a tutela comunque di tutti i nostri dipendenti, non il contrario".

Dopo l'annuncio in tv, Pugliese ne parla oggi a margine dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Sapori & Dintorni di Conad nel cuore di Bologna, a due passi dalla cattedrale di San Pietro. "Il mio pensiero- comincia interpellato l'ad Conad- è molto semplice: mi chiedo perché tutti noi in un ristorante dobbiamo portare il Green Pass, e invece chi ci sta servendo no"

Sul mondo Conad, puntualizza dunque il numero uno: "Dentro a Conad non posso prendere provvedimenti, non si può. Esiste la legge, non è che adesso siamo in anarchia per cui uno si alza alla mattina e prende la decisione che gli pare. Il mio vuole essere un contributo alla discussione, enfatizzando le incoerenze di questo momento". Rimarca quindi Pugliese: "Sono drammaticamente favorevole all'estensione del Green Pass per tutti coloro che hanno contatti con il pubblico. Se dentro a una fabbrica, un ristorante o un punto vendita scoppia un focolaio, poi vanno tutti in quarantena".