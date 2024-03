Tragedia via Bertocchi. Indaga un tecnico, intanto si attende la data dei funerali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un fascicolo per omicidio colposi e un tecnico incaricato dalla Procura di Bologna per indagare approfonditamente sulle cause dell'incendio che ha portato alla morte, il 15 marzo, di Stefania Alexandra Nistor, Giorgia, Giulia e Mattia, i suoi tre bambini.

Sulle salme, che sono state portate al Dos della Certosa, non è stata disposta l'autopsia, rimane solo lo spazio per il dolore dei familiari e della città che sta esprimendo grande vicinanza e solidarietà.

Ora si attende la data dell'ultimo saluto: la mamma e i tre bimbi riposeranno a Bologna, dove vivono i familiari e il papà, George: "Il suo dolore non si riesce a descrivere con le parole" il parroco della chiesa ortodossa di via Olmetola, padre Trandafir Vid "quando ho ricevuto la notizia – racconta padre Trandafir Vid – sono rimasto senza parole. Conoscevo molto bene le vittime: erano credenti e praticanti. Ho battezzato i due gemellini nella nostra chiesa di Olmetola e tante volte ho dato la comunione alla famiglia. Preghiamo perché Dio li riceva nel suo Regno. Tutti loro saranno per sempre nella nostra memoria". La comunità ortodossa si è riunita in preghiera nei giorni scorsi.

I funerali, si terranno con molta probabilità proprio in via Olmetola nel prossimo fine settimana e a farsi carico delle spese saranno il Comune e la chiesa ortodossa, come ha annunciato il sindaco Matteo Lepore che ha incontrato George e i parenti di Stefania "per comunicare loro tutta la nostra vicinanza e sostegno come città e comunità - ha scritto in una nota - tante persone che si stanno offrendo di aiutare.Sanno di non essere soli e che saremo al loro fianco, rispettandone le volontà e il dolore".