Incidente cavalcavia: a Borgo ora è "emergenza viabilità"

Nei giorni successivi l'incidente mortale al cavalcavia di via Rigosa, una strada di campagna tra i comuni di Zola e Bologna che collega l'asse attrezzato con gli svilncoli di Borgo, Autostrade e strade per la Bassa, si aniuma la polemica sulla durata dei lavori e sui problemi di viabilità.

La strada in questione infatti chiuderà per tre mesi insieme allo svincolo A14 di Borgo Panigale. Insieme, i disagi provocati dai lavori al Pontelungo, ai quali faranno seguito quelli del tram e del Passante di mezzo.

"I cittadini di Borgo Panigale sono e saranno sostanzialmente tagliati fuori dalle principali vie di comunicazione per anni" è la voca che si leva da parte dei consiglieri comunali di Fdi, he chiedono per questo l'istituzione immediata di una "Task force viabilità" di Borgo Panigale-Reno, "per dare una immediata risposta ai cittadini del quartiere. Cittadini che evidentemente la Giunta Lepore non prende in considerazione. È necessario, inoltre, prevedere dei ristori per le imprese della zona, come abbiamo già proposto per i commercianti danneggiati dai cantieri del Pontelungo".