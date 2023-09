Incidente a Marzabotto: un morto, Porrettana chiusa

La strada statale 64 Porrettana è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al chilometro 63,500 a Marzabotto, nel bolognese, a causa di un incidente, avvenuto poco dopo le 14 in cui è morto un uomo di 71 anni. Lo fa sapere Anas, precisando che l'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine "per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile". Per tutti i mezzi che viaggiano in direzione Bologna è attiva la deviazione sulla viabilità secondaria nei pressi del chilometro 56,200, mentre per i mezzi leggeri che transitano in direzione Porretta Terme è prevista la deviazione nei pressi del chilometro 66.

Un altro incidente mortale

Un ultimo incidente di una lunga lista. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2023 un medico a bordo della sua motocicletta è stato ucciso in seguito a uno schianto con un0autovettura. Il 24enne alla guida dell'auto che ha provocato lo scontro è stato arrestato ma subito rimesso in libertà in quanto secondo i giudici non sussiste il pericolo che il giovane fugga. A San Giovanni in Persiceto - invece - il 5 settembre 2023 sono deceduti i due volontari Silvano Mantovani e Giorgio Papi. I due uomini - di 77 e 76 anni - hanno perso la vita mentre stavano tornado a San Matteo della Decima (frazione di Persiceto) con il furgone della Pubblica Assistenza.

Nella notte tra il primo e il 2 di settembre Paolo Garganese, 45 anni, si schianta con la sua moto e perde la vita lungo la via Emilia nel territorio di Castelfranco, in provincia di Modena. L'uomo, residente a Persiceto, avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo sul guardrail e poi finendo rovinosamente fuori strada, in una scarpata. Francesca Quaglia, medicinese di 28 anni, è la ragazza morta investita in sella alla sua bicicletta mentre si trovava a Milano il 29 agosto 2023. L'uomo responsabile della sua morte è ora indagato per omicidio stradale.

I numeri

Nella Città metropolitana, secondo i dati forniti dall'Osservatorio sicurezza stradale e dal suo presidente Mauro Sorbi, all'11 agosto 2023, sono stati 41 i decessi per incidente, dei quali quattro ciclisti e otto pedoni, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Diciannove invece gli automobilisti, nove i motociclisti. Per quanto riguarda i dati degli automobilisti, nel 2023 c'è un aumento del 46 per cento.

A luglio 2023 sono usciti i dati degli incidenti mortali del 2022. La conclusione più rilevante del report annuale della Città metropolitana sull'incidentalità stradale è che gli scontri mortali sono quasi raddoppiati nel corso di un solo anno, passando da 12 nel 2021 a 23 nel 2022. Questo porta a cercare delle soluzioni per rendere la viabilità più sicura. E al netto delle polemiche sulle buche o sulla città 30, resta importante mantenere la prudenza durante la guida.

Articolo in aggiornamento...

