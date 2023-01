L'Istituto Parri compie 60 anni: festa con Lodo e Bebo

62 anni e non li dimostra? L’Istituto Storico Parri si prepara a festeggiare il compleanno con eventi speciali.

“Abbiamo grandi programmi per continuare a perseguire uno degli obiettivi che ci stanno caratterizzando: l’aprirsi sempre più a Bologna e a tutto il territorio metropolitano - ha detto il presidente Virginio Merola - il Parri è un patrimonio a disposizione di tutti e il gruppo di lavoro che opera è costituito da persone esperte e appassionate”.

"E' anche il momento di avvio della campagna per associarsi o rinnovare la tessera dell’Istituto che vive, anche, grazie al sostegno dei suoi soci e di tutta la comunità. I festeggiamenti si snoderanno per tutto l’arco dell’anno con iniziative, eventi, mostre, convegni" fanno sapere in una nota.

Il programma degli eventi

Primo appuntamento venerdì 20 gennaio presso la sala del Refettorio dell’Istituto, in via Sant’Isaia 20: una festa del tesseramento con ospiti speciali, Lodo Guenzi e Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale che parteciperanno all’aperitivo in programma dalle 18.30 e chiacchiereranno sul ruolo della storia e di luoghi come il Parri assieme al presidente Merola.: “All’Istituto Parri andremo da appassionati di storia, di esseri umani, di cosa vuol dire abitare i luoghi e domandandoci se questi luoghi e queste storie siano di chi le possiede, le guida o di chi le crea restando assieme, ogni giorno”, dice Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale. Naturalmente c'è anche spazio per la musica, con dj set Resistent a cura di Ms Godbaby e The Soul Intruder.

Tra fine gennaio e inizio febbraio il Parri disseminerà letteralmente la storia in città con l’affissione, negli spazi comunali, di centinaia di manifesti dedicati alle sei decadi che l’Istituto ha visto e vissuto da protagonista.

Il patrimonio storico del Parri

Fondato a Bologna nel 1963 con l’obiettivo di non disperdere gli archivi e la memoria della Resistenza, l'Istituto è luogo dove far confluire i documenti prodotti dal movimento partigiano. I fondatori sono cinque protagonisti della lotta di Liberazione emiliano-romagnola: Ettore Trombetti, Giovanni Bottonelli, Giuseppe Nucci, Giovanni

Vignali ed Ena Frazzoni, unica donna del gruppo.

Tutti i documenti sono ancora custoditi negli archivi dell’istituto che da allora sono cresciuti e oggi spaziano dal fascismo agli anni Ottanta, ripercorrendo tutta la storia cittadina, metropolitana e italiana del ‘900.

Il Parri oggi è una biblioteca, un centro studi, un archivio multimediale, un’agenzia didattica, un centro culturale di divulgazione e di produzione della storia, e fa parte della rete nazionale degli istituti storici.