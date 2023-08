La Perla e gli stipendi arretrati: convocato il tavolo con le parti

È stato convocato il tavolo per risolvere la crisi del mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori del marchio "La Perla". Il 5 settembre 2023 in modalità mista le parti si incontreranno per cercare di risolvere le divergenze sulle buste paga arretrate a circa 350 dipendenti della storica marca bolognese d'abbigliamento intimo. A convocare il tavolo è stato il ministero delle Imprese e del Made in Italy con una nota: "Il Mimit segue con attenzione l’evolversi della situazione che sta interessando il gruppo La Perla e suoi lavoratori (...) e in seguito alle interlocuzioni dei giorni scorsi, è convocato per martedì 5 settembre 2023 alle ore 15:00, in modalità mista, un tavolo sulla crisi del gruppo".

Ieri 10 agosto 2023 il presidente della Regione Stefano Bonaccini, insieme all'assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, in una nota avevano giudicato "inaccettabile" il mancato pagamento degli stipendi ai 350 lavoratori e auspicavano un interessamento proprio da parte del governo sul tema.

L'azienda "La Perla" è stato fondato nel 1954 a Bologna da Ada Masotti ed è da sempre attiva nel mercato della moda di lusso, della lingerie e ora anche dei costumi da bagno e dell'abbigliamento intimo. Il gruppo ora è di proprietà del fondo olandese Tennor, con sede a Londra, controllato dal finanziere tedesco Lars Windhorst. I sindacati hanno addossato al fondo la responsabilità dei pagamenti arretrati.

