Tar: Labas deve lasciare vicolo Bolognetti. Comune valuta ricorso

Dopo la decisione del Tar, che ieri ha stabilito che il centro sociale Labas debba lasciare vicolo Bolognetti, anche il Comune di Bologna è pronto a dare battaglia. "Abbiamo possibilità di fare ricorso, lo valuteremo - dice il sindaco di Bologna Matteo Lepore - Cosa faremo? Ovviamente valuteremo. Ma devo dire - prosegue - che nell'agenda del sindaco questo argomento è al centesimo posto rispetto all'alluvione e a tutti gli altri problemi che hanno i cittadini".

Le associazioni contrarie a Labas

Un moto di soddisfazione, invece, lo hanno espresso le associazioni che 4 anni fa avevano presentato il ricorso, Boart in testa. "Labas deve lasciare vicolo Bolognetti: ora lo dice una sentenza della magistratura". È stata questa, a quanto riporta l'agenzia Dire, la reazione dell'agenzia Boart dopo che il Tar "ha pubblicato ieri la sentenza relativa al bando per l'assegnazione dei 2.275 metri quadri di vicolo Bolognetti, accogliendo il ricorso che presentammo nel 2020, quattro anni fa annullando di conseguenza l'aggiudicazione che all'epoca il Comune di Bologna dispose a favore dell'associazione Nata per sciogliersi, ovvero al 'centro sociale' Labas".

A dare ragione a Boart, oltre che al Comitato piazza Verdi, Youkali e Vicolo stretto, è stato il Tar che ha ritenuto fondato il loro ricorso, presentato dopo la decisione del Comune di Labas per l'assegnazione degli spazi di vicolo Bolognetti. In precedenza il centro sociale aveva occupato gli spazi della ex caserma Masini.

La reazione dell'associazione Boart e la replica di Labas

"Il Comune a nostro avviso non può che ottemperare", scrive Boart: per cui l'amministrazione deve "aggiudicare alle associazioni il bando relativo alla gestione gli spazi di vicolo Bolognetti" e di conseguenza "consentire un rapido subentro delle associazioni nella gestione degli spazi", a partire "dall'1 di aprile". Per Boart "ulteriori ritardi non sarebbero giustificati, essendoci ora una sentenza", continua la nota, la quale dice che da quattro anni "un soggetto privato gode illegittimamente di quegli spazi". Aggiunge l'associazione: "Essendo quella aggiudicazione illegittima, ciò implica che ha usufruito degli spazi non il progetto più rispondente all'interesse pubblico e ciò va a rappresentare un evidente danno, sociale, culturale e anche erariale per la città di Bologna che non può essere ulteriormente prolungato".

Sulla pagina Facebook di Labas, intanto, da ieri sera campeggia una foto del cortile di vicolo Bolognetti pieno di persone e la scritta "aquì estamos".