Ex caserma Masini, atto terzo: visite per "uso temporaneo"

In fila per entrare nel complesso dell'ex caserma Masini e immaginare con quali attività ridare vita al grande piazzale interno, che il Comune di Bologna ha ottenuto in comodato d'uso da Cassa depositi e prestiti con l'obiettivo di avviare una serie di "usi temporanei" degli spazi all'aperto del complesso, coinvolgendo la cittadinanza.

Oggi era in programma un sopralluogo pubblico nell'area e si sono presentate un centinaio di persone, un po' di tutte le età: circa un quinto in rappresentanza di associazioni o gruppi, spiega Erika Capasso, presidente della Fondazione innovazione urbana e delegata del sindaco all'Immaginazione civica.

L'incontro nel cortile dell'ex Masini si apre con la voce del partigiano Ermenegildo Bugni, scomparso pochi giorni fa, che fu registrata nel 2013 quando "Arno" visitò la caserma su invito del collettivo Labas, che all'epoca occupava l'immobile: era la prima volta che Bugni tornava lì dal giorno della cacciata dei nazifascisti da Bologna, il 21 aprile 1945, quando con la brigata Irma Bandiera liberò la Masini. Il nuovo percorso dell'ex caserma si è aperto dunque nel suo ricordo per sottolineare che "ogni luogo ha una memoria e un'identità", spiega Capasso mentre i visitatori danno un'occhiata al cortile, ben delimitato da una ininterrotta barriera di lamiera che impedisce di accedere agli edifici circostanti.

L'obiettivo è "capire cosa potrebbe accogliere durante il percorso di uso temporaneo", spiega Simona Beolchi della Fondazione, "perchè vogliamo torni ad essere una piazza". Ad oggi il Comune ha la possibilità di usare l'area esterna, ma "si stanno concludendo alcune verifiche tecniche -riferisce Beolchi- per capire se ci sarà la possibilità di utilizzare anche un altro paio di spazi": uno degli edifici e il quadriportico. Nel frattempo, sul tavolo ci sono i 1.880 metri quadrati del cortile: un'area poco più grande di piazza Verdi, svela la Fondazione in un gioco con i visitatori.

Cosa potrebbe ospitare?

Sulla base delle idee emerse in un incontro precedente, svolto altrove, il cortile è stato suddiviso in blocchi per simulare i possibili usi: campi da basket e beach volley, area gioco per bambini, orti in cassetta, palco e platea per eventi. Numeri alla mano, la Fondazione spiega che l'intero piazzale potrebbe ospitare 1.700 persone sedute, oppure 140 tavoli di quelli usati nelle feste di piazza, oppure 25 alberi o due campi da pallacanestro e via così.

Il dirigente comunale Donato Di Memmo, responsabile della procedura sugli usi temporanei, riceve le domande delle persone interessate e spiega ad esempio che potranno essere utilizzati dei bagni chimici, che un'attività di ristoro è considerata ammissibile e che ci sarà la corrente elettrica a disposizione.

Più difficile rispondere alle domande che insistono sulla possibilità di usare anche gli spazi interni e sulla durata dei progetti. Per quanto riguarda l'accesso alle due aree aggiuntive già citate, "stiamo lavorando perchè avvenga", afferma Capasso.

Però "non è prevista l'acquisizione dell'intero immobile da parte del Comune", chiarisce l'assessore all'Urbanistica, Raffaele Laudani, ricordando che l'accordo con Cdp prevede una sperimentazione fino a fine 2024, poi rinnovabile fino a che la proprietà non riceverà una proposta scritta di acquisto.

Associazioni, gruppi informali, enti del terzo settore e singoli cittadini interessati hanno tempo fino al 3 dicembre per iscriversi al percorso di "programmazione condivisa" degli usi temporanei: il Comune spera di arrivare ad un progetto unitario di gestione, altrimenti si passerà ad una fase di selezione.