Marelli, al via il presidio permanente: “Non si molla un centimetro”

Continua la lotta dei lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore. Dopo che questi hanno appreso la notizia della volontà di chiudere lo stabilimento per trasferirlo a Bari, i 229 impiegati hanno deciso di incrociare le braccia e iniziare un presidio permanente e “di resistenza”. Come scrive l’agenzia Dire, il PD locale ha messo a disposizione dei lavoratori tavoli, sedie e strutture: “Il morale è buono, è gente temprata – dicono i delegati sindacali –. Sono lavoratori di una fabbrica che ne ha passate tante nel tempo: terremoto, era Marchionne, Covid, crisi, di tutto di più insomma. Certo, nulla di paragonabile ad un'annunciata chiusura, ma la dimostrazione di forza e dignità delle assemblee di ieri" garantisce "un carattere forgiato nel tempo di persone che non sono disposte a mollare un centimetro, che non lasceranno uscire neanche un bullone dalla fabbrica se le condizioni di salvaguardia del sito e dell'occupazione non saranno rispettati. Si sente la solidarietà della gente: chi passa davanti ai cancelli suona il clacson, saluta, si ferma a fare due chiacchiere dimostrando vicinanza e sostegno”.