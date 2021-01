Festa e balli in zona U: sabato sera nuovo assembramento | VIDEO

Nuova serata di assembramenti nei dintorni di piazza Scaravilli e via Zamboni. A meno di 24 ore dal ritorno in zona gialla per Bologna e l'Emilia-Romagna le immagini che arrivano dalla zona universitaria registrano un'altra serata di festa e balli, con tanto di sound system in strada, zero distanze e pochissime mascherine, tra l'altro non indossate correttamente. Circa un centinaio le persone -per lo più giovani e giovanissimi- ritratte nelle immagini dei video registrati dai condomini nei dintorni della zona.

L'episodio è andato in scena, ieri sera sabato 30 gennaio, intorno alle 21:30. Al momento non si sa ancora se poi siano intervenute le forze dell'ordine per disperdere il folto gruppo di giovani che si sono riuniti sotto il portico, tra Zamboni, Scaravilli e Puntoni, ma le immagini di quanto è accaduto sono rimbalzate nei telefoni di diversi residenti della zona.

Da tempo, peraltro, il fazzoletto di zona universitaria in questione è stato oggetto di ritrovi, happy hour e bevute collettive. In diversi casi sono intervenute le volanti della polizia, e nell'ultimo caso -registrato anche lungo via delle belle arti- anche la polizia locale, per fare le multe del caso a chi si è attardato.

"Da lunedì incrementeremo ulteriormente i controlli, in particolare nelle zone della movida e potenzialmente critiche -aveva fatto sapere l'assessore Albetro Aitini poche ore prima via social- spero davvero nel senso di responsabilità di tutti quanti: capisco bene che le restrizioni durano da tanto e che questo sia ormai molto pesante, soprattutto in alcune fasce d'età. Ma come abbiamo già detto tante volte, solo facendo tutti gioco di squadra usciremo più in fretta da questa situazione".