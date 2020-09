Graduatoria lista d'attesa per asili nido: saldo zero, ma con posti lontani dal quartiere

Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico si conferma l’obiettivo "lista zero" per le scuole d’infanzia bolognesi. L’aggiornamento della graduatoria, elaborato martedì 1 settembre, consegna infatti a livello cittadino un dato di 113 posti ancora disponibili nelle scuole pubbliche (comunali e statali), e 75 bambini ancora in lista di attesa (erano 170 con la prima graduatoria di aprile).

I dati per quartiere: a Borgo Panigale-Reno sono 28 i bambini in lista di attesa a fronte di 12 posti liberi, a Navile 29 bambini in lista e 18 posti liberi, a Porto Sragozza 11 i bambini in lista e 51 posti liberi, a San Donato-San Vitale 12 bambini in lista e 24 posti liberi, a Santo Stefano nessun bambino in lista e 8 posti liberi, a Savena un bambino in lista e nessun posto libero.

Data la vicinanza tra territori è prevedibile che le famiglie riorienteranno le domande nei quartieri limitrofi e i bambini ancora in lista di attesa potranno redistribuirsi sui posti ancora disponibili.

"Da diversi anni l’Amministrazione comunale ha tra le sue priorità l’obiettivo "lista zero" a livello cittadino per la scuola d’infanzia, e questi dati, come già quelli della prima graduatoria, confermano che il nostro impegno per consentire a tutti i bambini e le bambine di frequentare la scuola dell'infanzia ha portato frutti: una buona notizia in vista dell’apertura dei prossimi giorni", commenta l'assessora alla Scuola Susanna Zaccaria.

In vista della riapertura in questi giorni sono in programma le assemblee dei genitori delle scuole d’infanzia e dei nidi comunali. L'elenco delle assemblee verrà pubblicato sul sito web del Comune di Bologna alla pagina dedicata.