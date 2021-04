"No Paura Day", a Bologna l'appuntamento dei negazionisti senza mascherina | VIDEO

"No paura Day". Questo il titolo della manifestazione dei negazionisti del Covid andata in scena oggi ai giardini margherita. Duecento circa i partecipanti, tutti senza mascherina, che hanno assistito alla discussione con diversi ospiti, negazionisti appunto, tra cui il titolare del "pub ribelle" Halloween di via Stalingrado, per il quale la procura ha disposto i sigilli.

I relatori: Manola Bozzelli (avvocato), Mattia Florulli (imprenditore), Mariano Amici (medico, chirurgo), Ornella Mariani (scrittrice, storica), Andrea Tosatto ( psicologo, scrittore), Armando Manocchia (direttore di Imola oggi), Paolo Sensini (scrittore, storico, filosofo).

(Video Facebook Carla Tracchi)