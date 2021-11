Oasi felina di Pianoro distrutta dall'incendio: parte la ricostruzione, l'area sarà più grande

A distanza di circa tre settimane dall'incendio che ha distrutto oltre metà della struttura, i responsabili e volontari dell'Oasi felina di Pianoro danno vita alla ricostruzione.

"Dopo la rimozione delle macerie e la pulizia del terreno, come vedete dalle foto, stiamo procedendo con il ripristino del suolo e stiamo realizzando una serie di lavori propedeutici alla ricostruzione" si legge nella nota, ma la notizia più importante è che "il Comune di Pianoro ci ha dato una prima disponibilità ad allargare la nostra struttura futura. Dei geometri volontari stanno lavorando ad un progetto che verrà presentato al Comune. Una volta avuto il via libera dovremo farci carico della realizzazione dei lavori e di seguire tutto da un punto di vista pratico ed economico. Non sarà facile ma ce la faremo".

I lavori di ricostruzione dureranno almeno due anni "anche perchè non è in gioco solo la ricostruzione della parte dell'Oasi che è andata distrutta. L'allargamento previsto porterà tante novità: vorremmo costruire un'ospedale che sarà molto più grande di quello che è andato distrutto. Oltre a questo stiamo immaginando una grande area verde protetta, con un prato e tanti alberi, di cui beneficeranno tutti i nostri mici" fanno sapere "la strada è lunga e avremo ancora bisogno del sostegno di tanti di voi, ma il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo ricostruire un'Oasi più grande e più bella di quella che è andata distrutta: un'Oasi che possa accogliere più gatti abbandonati e maltrattati e dove i gatti che nessuno vuole più possano trascorrere in tranquillità, amati e coccolati, tutta la loro vita - e a chi sta contribuendo alla ricostruzione - grazie ancora una volta a tutti per il vostro sostegno".