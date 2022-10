Oasi felina a un anno dall'incendio: "Ricostruita meglio di prima, onda di solidarietà"

Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2021 un incendio aveva distrutto quasi il 50% della struttura, oltre a strumenti, cibo e medicinali, ma oggi, un anno dopo, gli stabili andati in fiamme sono stati ricostruiti.

Risorge quindi l'Oasi felina di Pianoro, dove, quella notte, morirono anche otto gattini che si trovavano nell’infermiera.



"È difficile poter spiegare il nostro stato d'animo di quella mattina... - scrive l'Oasi su Facebook - La nostra infermeria, tanti strumenti, le scorte di cibo e medicine, e tutto quello che avevamo costruito con anni di fatica e di cui eravamo così fieri era andato distrutto in poche ore". Anche tanti mici erano senza casa, ma "superato lo choc delle prime ore, quando siamo riusciti a riunirci con gli altri volontari e a guardarci negli occhi, abbiamo subito deciso che avremmo lottato come leoni per ricostruire la nostra Oasi più bella e più grande di prima, una struttura unica in Italia capace di ospitare un numero ancora maggiore di gatti abbandonati e maltrattati, specializzata nell'affrontare le situazioni più difficili e disperate".

"Sommersi da un'onda incredibile di solidarietà"

I desideri non sempre corrispondono alla realtà, ma la notizia dell'incendio fa fatto il giro dell'Italia e operatori e mici sono stati "sommersi da un'onda incredibile di solidarietà. Cittadini, istituzioni, piccole e grandi aziende, personaggi dello spettacolo: centinaia di persone ci sarebbero state vicine donandoci fondi, cibo, strumenti o semplicemente un pensiero gentile".

Gli aiuti non sono bastati, ma "il risultato è quello che potete vedere oggi se venite in Oasi - scrivono - Abbiamo ricostruito tutto quello che era andato a fuoco, ancora meglio di prima. Grazie alla nostra nuova infermeria dotata di strumenti all'avanguardia e perfino di una terapia intensiva, e grazie ad altre strutture che permettono di isolare i mici, possiamo accogliere tantissimi gatti in situazioni complicate e possiamo effettuare interventi di massima urgenza che ci permettono di salvare tantissime vite.

La strada è ancora lunga e c'è ancora molto da fare, ma quello che è certo è che oggi possiamo confermare quello che avevamo sperato. Quella che poteva essere la nostra fine è stata un nuovo inizio e come l’araba fenice, l’Oasi è risorta dalle proprie ceneri".

Dopo il rogo lo aveva promesso e così Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri hanno adottato un micio dell'Oasi felina di Pianoro. Ribattezzato Ziggy, il gattino era arrivato con diversi problemi di salute. Poi una storia su Instagram e da lì l'adozione.

"Oggi siamo emozionati – scrivono dall'Oasi – perché dobbiamo raccontarvi una storia speciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio arrivato in Oasi con tanti problemi di salute. Non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto nella zona del collo".