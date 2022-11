Dopo lo sgombero di via Oberdan, pronta nuova occupazione in via Filippo Re| FOTO

Proprio nella mattina dello sgombero dello stabile di via Oberdan, preso lo scorso ottobre dal CUA, si lancia una nuova occupazione sempre in un immobile dell’Università di Bologna . Si tratta di un piccolo laboratorio chimico che sarebbe in disuso da anni e a insediarsi all'interno sono stati gli attivisti e le attiviste di Cambiare Rotta, un movimento nazionale di giovani comunisti. L'azione nell'ex laboratorio, che si trova in via Filippo Re, in zona universitaria, è per denunciare la mancanza di spazi ad uso didattico e lavorativo nella stessa Università di Bologna.

“La situazione degli spazi in Università è drammatica – dice Luca, attivista del collettivo Cambiare Rotta – come testimoniato dalla carenza di posti nelle aule ad inizio anno accademico. Sono già passati qui alcuni lavoratori e delegati sindacali dell’Università che ci hanno mostrato il loro supporto: anche loro, infatti, lamentano la mancanza di spazi e condividono le nostre posizioni”. La Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) “per legge dovrebbe avere uno spazio per l’attività sindacale, ma attualmente non ne dispongono”.

Secondo Luca la situazione dell’Università di Bologna è ben rappresentativa dei problemi legati al mondo accademico: “L’Alma Mater rappresenta un’eccellenza e in quanto tale riceve sempre più fondi dallo Stato. La programmazione dei corsi, la gestione degli spazi e quella dei fondi, però, sono sempre più al servizio delle imprese e del settore privato. A chi serve questa eccellenza quando mancano le aule e quando, solo nell’ultimo anno, due studenti dell’Unibo si sono suicidati?”.