Omicidio di Chiara Gualzetti, il padre: "Dal carcere offese scritte sui socal, qualcuno spieghi e in fretta"

"Mi sembra assurdo che si possano usare i social così da una struttura detentiva". E' deciso a fare piena luce Vincenzo, il padre di Chiara Gualzetti, assassinata nel giugno 2021 con diverse coltellate a Monteveglio, in merito ad alcune frasi offensive e alle foto dal carcere del Pratello, in una delle quali compare anche il presunto omicida.

Nell'immagine che lo ritrae, scattata e postata sui social però da un compagno detenuto, il ragazzo si è fatto ritrarre con un accenno di sorriso e il segno della vittoria fatto con la mano. Inoltre, su un altro canale social, anche una pesante frase offensiva nei confronti della vittima, che alludeva al suo presunto stato mentale fragile.

Una denuncia è stata presentata ai carabinieri dal padre stesso: i militari provvederanno nelle prossime ore ad approfondire la vicenda, soprattutto come sia possibile comunicare senza filtri dall'interno della struttura detentiva.

Sentito dal'Ansa, Gualzetti padre rincara: "È sicuramente lui (il ragazzo imputato, ndr)" aggiungendo: "I ragazzi in carcere non possono usare il telefono e pubblicare contenuti sui social liberamente - prosegue Vincenzo Gualzetti - c'è qualcosa che non quadra. Ho sporto denuncia, ai carabinieri ho consegnato tutto il materiale che ho ricevuto io e che è pubblico. Vorrei che venissero presi provvedimenti anche verso i commenti lesivi della dignità di mia figlia".

Intanto domani, martedì 26 luglio, in udienza in regime di rito abbreviato, è previsto il dibattimento sull'ultima perizia psichiatrica disposta dal Gup Anna Filocamo, perizia che avrebbe confermato la capacità di intendere e di volere del ragazzo imputato.