Patrick Zaki, la fidanzata Reny: "Arriverà il momento del nostro matrimonio"

Reny Iskander, fidanzata di Patrick Zaki, ha voluto esprimere con una lettera l'affetto e la vicinanza al giovane attivista egiziano, condannato a tre anni ieri in Egitto, sentenza seguita da un’ondata di proteste e polemiche. Oggi tra l’altro è l’anniversario del loro quarto anno assieme e la sua lettera a Bologna è stata condivisa e rilanciata da Rita Monticelli, docente di Zaki e consigliera comunale del Pd.

Le parole d'amore di Reny

"Patrick amore mio, buon anniversario, oggi compiamo il nostro quarto anno insieme. Anni passati con alti e bassi, non so come. Anni di amore, calore e incessante donazione reciproca", scrive Reny. "Mi emoziono all'idea di una vita con te, con tutte le sue esperienze, i momenti belli e quelli brutti", continua la ragazza. "Arriverà il momento del nostro matrimonio e sarà più bello di come lo abbiamo sognato. Celebreremo il nostro amore, sfideremo il destino che è stato così ostinato con noi, e vinceremo". Poi, facendo coraggio a Zaki, "io sono con te e tutto il mondo è dalla tua parte" come pure lo sono i docenti dell'Università, i colleghi, i compagni di corso, gli amici e le persone "che in tutto il mondo ti vogliono bene, soprattutto in piazza Maggiore", a Bologna (dove anche ieri c'è stato un presidio di solidarietà seguito alla notizia della condanna): tutti "sono al tuo fianco. Sii sereno e stai bene, non sei solo. Ti amo", conclude Reny.

La condanna

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere, al termine dell'udienza che si è svolta ieri a Mansura, in Egitto. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna era stato arrestato al Cairo nel febbraio del 2020. Zaki è stato portato via dall'aula tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno. All’inizio del mese Zaki si è laureato con 110 e lode all’Università di Bologna discutendo la tesi da remoto in video collegamento. Dopo la notizia della sentenza dall'Egitto, la città di Bologna si è ribellata con dure dichiarazioni di condanna. "Una terribile notizia che giunge del tutto inattesa, mentre abbiamo ancora negli occhi l'immagine di Patrick neolaureato con lode nel corso che gli ha fatto scegliere Bologna", il commento del rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari. "Una "notizia terribile" anche per il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "La condanna di Zaki a tre anni di carcere (dove tornerà per scontare altri 14 mesi dopo i 22 già passati oltre le sbarre) rende ancora più drammatica la situazione di un ragazzo che sta pagando con la libertà il solo fatto di aver espresso la sua opinione", ha scritto Bonaccini sui social. “Siamo profondamente amareggiati. Come comunità cittadina ci stringiamo attorno a Patrick e alla sua famiglia, riservandoci insieme all’Università di Bologna di intraprendere ogni iniziativa verso il governo italiano per richiederne la liberazione e il pieno rispetto dei suoi diritti in Egitto. Patrick non mollare, Bologna è con te”, ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore.