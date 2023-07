Patrick Zaki in veste di attivista: a Labas per parlare di Egitto e rivoluzione

Dopo i festeggiamenti e gli incontri "istituzionali", Patrick Zaki in veste di attivista, e insieme al connazionale Nour Khalil parteciperà all'incontro pubblico "Egitto, a tredici anni dalla rivoluzione", organizzato, presso la sede di Labas, con Ya Basta! Bologna. L'incontro si terrà lunedì 31 luglio, alle 19.00 in vicolo Bolognetti 2.

Cosa è cambiato in Egitto dopo il movimento di massa che ha portato milioni di persone nelle piazze. Dalle rivoluzioni del Nord Africa e dell'Asia Sud-occidentale del 2011 a quella egiziana: "La giustizia sociale e l'economia del paese sono in profonda crisi, producendo effetti devastanti sulla popolazione. Nonostante ciò, moltissimi attivisti e difensori dei diritti umani continuano a dedicare le proprie vite per rivendicare una trasformazione della società, dal Cairo o in esilio, da altre capitali europee" si legge nella nota.

L'incontro avrà come scopo di indagare su "ciò che resta dei sogni e delle aspirazioni della Rivoluzione, come mappare le evoluzioni dell'Egitto contemporaneo, e come costruire insieme un percorso che determini la liberazione di tutti i prigionieri politici egiziani e una convergenza euro-mediterranea delle vertenze sociali".

Intanto Bologna si prepara a festeggiare Patrick, domenica 30 luglio, quando Piazza Maggiore si vestirà a festa per garantire all'attivista il più caloroso dei benvenuti.