Commessa aggredita in Porta Castiglione: i sindacati chiedono più sicurezza

Nuova aggressione al Carrefour di Porta Castiglione. Secondo i sindacati, che ora chiedono provvedimenti, si tratterebbe dello stesso individuo che lo scorso settembre ha aggredito un altro dipendente, causandogli delle lesioni. Ora le sigle sindacali chiedono provvedimenti sulla sicurezza.

L'ultimo episodio, andato in scena sabato scorso ma emerso solo in queste ore, riguarda una commessa dello stesso supermercato, che sabato pomeriggio è stata aggredita e colpita in testa da una bottigliata, finendo in ospedale. Gli ultimi fatti hanno riacceso i riflettori sugli avventori della zona, per le frequenti situazioni di disagio quando non di aggressioni verbali e fisiche.

"Nonostante le denunce, le segnalazioni e le richieste di intervento delle forze dell’ordine, il negozio di Piazza di Porta Castiglione continua ad essere teatro di gravi episodi di brutale aggressività anche nei confronti di clienti, che non sono più tollerabili perché, evidentemente, costringono i dipendenti non solo a rischi fisici di cui non è prevedibile il verificarsi e l’escalation, ma anche a stress dovuto all’ansia che il clima di insicurezza complessiva ingenera".

Di qui la richiesta di intervento, anche se -osservano le sigle di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs di Bologna- l'appello ad oggi "non ha trovato risposte adeguate né nelle istituzioni, né nell’azienda". In particolare, si chiede all’azienda "di investire immediatamente in personale di vigilanza armata anche nelle ore di apertura diurna del punto vendita, per fungere da deterrente e garantire la sicurezza di tutte le persone esposte a rischio della propria incolumità durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, dei clienti e del patrimonio aziendale."