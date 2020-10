La protesta dei riders in piazza: "Stop precarietà"

In piazza anche loro, i riders. Sono sul piede di guerra i ciclofattorini per abbracciare una protesta trasversale, che affonda i suoi tentacoli su scala nazionale.

A Bologna teatro della mobilitazione è il cuore della città, piazza Maggiore. Da qui i manifestanti si muoveranno in corteo.

Il malcontento poggia sulla stretta per le attività di ristorazione voluta dall'ultimo Dpcm e il conseguente aumento - ipotizzato - delle richieste di cibo da consegnare direttamente a casa. Non solo strette anti-covid però. I mal dipancia dei ciclofattorini derivano soprattutto da altro. Si contesta il recente contratto nazionale in procinto di entrare in vigore.

"Stop precarietà"

"Stop precarietà" così recitano alcuni striscioni sventolati dai fattorini all'ombra della statua del Gigante. Il riferimento è appunto al tema contrarruale. Alcune piattaforme hanno sottoscritto alla fine dell'estate un contratto nazionale di lavoro con una sigla sindacale, intesa che però non ha trovato larga soddisfazione da parte dei riders che la ritengono peggiorativa delle condizioni di lavoro.

