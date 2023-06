Rapina in Galleria 2 agosto: buttato a terra per le catenine e il portafoglio

Un furto repentino che avrebbe fruttato due catene d'oro e un portafoglio se il rapinatore non fosse stato bloccato poco dopo.

Alle 17.00 circa di ieri, gli agenti della volante del commissariato Due Torri - San Francesco sono intervenuti dopo aver sentito delle urla provenire dalla Galleria 2 Agosto 1980, di fronte alla stazione ferroviaria. Contemporaneamente dalla galleria sono usciti un uomo inseguito da altre due persone.

Un cittadino ha riferito ai poliziotti di essere stato rapinato, così il fuggitivo è stato bloccato immediatamente. Si tratta di un cittadino marocchino di 43 anni trovato in possesso di un portafoglio e due catenine d'oro.

E' stato accertato che il 43enne si era avvicinato a un uomo seduto in galleria e gli aveva strappato le collanine dal collo per poi tentare la fuga. La vittima lo aveva inseguito tentando di bloccarlo, ma nella colluttazione era caduto a terra così lo straniero gli aveva sfilato anche il portafoglio dalla tasca. Alla fine degli accertamenti, è stato arrestato per rapina aggravata.

Qualche giorno fa, un altro episodio violento ai danni di tre persone da parte di un cittadino ghanese di 36 anni armato di coltello arrestato per il reato di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I

Zona 'calda'

Ad aprile un giovane era stato accoltellato in pieno giorno davanti alla Galleria 2 Agosto. A ottobre scorso era scattato l'ennesimo allarme per una violenta rissa di strada che aveva coinvolto una ventina di persone con scene da vera e propria guerriglia urbana facendo così aumentare i controlli di Polizia anche nella vicina piazza XX settembre.