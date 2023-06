Prime le ruba la borsa poi l'aggredisce: 27enne va in carcere

E' in carcere in attesa di convalida dell'arresto un cittadino tunisino di 27 anni che deve rispondere di rapina impropria ai danni di una 21enne.

L'episodio è accaduto intorno al mezzanotte in Piazza Aldrovandi, già nel mirino della Prefettura: la ragazza seduta sugli scalini in compagnia di una amica, non ha più trovato la sua borsa. Guardandosi intorno ha individuato lo straniero con uno zaino al seguito dal quale fuoriusciva il laccio della sua borsa.

Dapprima ha negato poi ha colpito la ragazza al volto e si è allontanato su monopattino, poi risultato rubato. Dopo la chiamata al 113, gli agenti delle volanti hanno immediatamente individuato e bloccato il 27enne, trovato anche con sette involucri di droga.

E' stato arrestato e portato in carcere in attesa di convalida con due denunce per spaccio e ricettazione. Il monopattino è stato restituito al proprietario.

Polizia anche di notte

Il Comune assicura che gli interventi della Polizia locale "saranno particolarmente concentrati sul contrasto ai comportamenti lesivi del diritto al riposo, quali cori, utilizzo di casse acustiche e strumenti musicali. Oltre al controllo dell'accesso a vicolo Bianchetti".

In Piazza Aldrovandi, nuova meta di ragazze e ragazze soprattutto nei fine settimana, ci sarà la Polizia a partire dalle 2 di notte E' il dispositivo deciso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura e in cui è stata approfondita, con il sindaco la situazione della piazza che ha innescato le proteste dei residenti.