Monitoraggio Ministero Salute e Iss, Emilia Romagna resta bianca. 4 Regioni in zona gialla

L'Emilia Romagna resta in zona bianca. Mentre in giallo dalla prossima settimana avremo 4 regioni, stando alla bozza del report settimanale di monitoraggio di Ministero della Salute e Iss. Risultano classificate a rischio "moderato" Abruzzo, Molise, Bolzano e Trento. Le altre 17. tra le quali la nostra Regione - sono classificate a rischio "basso".

Covid in italia, la situazione

In generale l'Rt nel Paese è in calo (0,85 in Italia). Scende anche l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che passa da 64 della scorsa settimana a 54 di quest'ultima. Secondo la bozza del report settimanale di monitoraggio di Ministero della Salute e Iss, le ultime rilevazioni segnano un calo sia dell'Rt medio nazionale che dell'incidenza nazionale dei casi ogni 100.000 abitanti.

Anche il tasso di occupazione in terapia intensiva nel Bel Paese è in diminuzione , anche se lieve, ovvero al 6,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in diminuzione da 563 (7/09/2021) a 554 (14/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 7,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in diminuzione da 4.307 (7/09/2021) a 4.165 (14/09/2021). In diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (10.655 vs 13.546 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti resta stabile (33% vs 33% la scorsa settimana). Aumenta la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46% vs 43%). Infine, il 21% è stato diagnosticato attraverso attività di screening, dato in diminuzione rispetto la settimana precedente.

Covid in Emilia Romagna, la situazione

Come va la situazione nel nostro territorio? Il monitoraggio, nella settimana 09-15 settembre, rileva una diminuzione dei nuovi casi (-11,7%), ma un aumento del 10,3% di ospedalizzati: +11,7% di pazienti ricoverati in area medica, -2,3% nelle terapie intensive. I posti letto occupati in area medica sono il 5,7%, in terapia intensiva il 4,9%. Tasso di positività da 1,8% a 1,5% e decessi -25%. Ha completato il ciclo vaccinale il 77% degli over 12 (n. 3.083.113) e l’87,6% degli over 50 (1.823.237). Il trend dei nuovi casi è in discesa: 3.102 i contagi segnalati (-11,7%).



Monitoraggio settimanale dell’epidemia da Covid-19 in Emilia-Romagna a cura del Dott. Luca Fusaro: dati aggiornati al 15 settembre 2021 ore 17:00 (dati monitoraggio epidemia) e al 16 settembre 2021 ore 06:09 (dati vaccini).