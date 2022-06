Studenti e università, il rettore Molari: "Bisogna migliorare i collegamenti e il sistema alloggi"

Tema della casa (affitti) e tema della mobilità (collegamenti stazione/aeroporto/tecnolpolo) al centro di un confronto fra il rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ne hanno discusso durante l'evento "Rigenerare la Grande Bologna con la conoscenza". Se a Molari viene chiesto cosa manca oggi a Bologna, la risposta è: "I collegamenti. Se la città riuscisse a potenziare i collegamenti, aiuteremmo un po' tutto a funzionare meglio", ha detto il rettore.

Bologna da un lato "E' iperconnessa con il resto d'Italia e l'Europa - afferma subito dopo Lepore - "dall'altro è una città di medie dimensioni e se ci si vuole spostare da un polo funzionale all'altro ci si mette pochissimo. Chiaramente la vita della città cresce e nelle ore punta o nei momenti in cui la città vive il rischio è che pur essendo una città compatta, non viene vissuta come tale e quindi occorre assolutamente curare queste connessioni con la mobilità dolce, per portare anche i cittadini a comprendere che questa convenienza c'è".

Tradotto: "Se mi muovo in bici e tra un polo universitario e l'altro ci metto sette minuti, mentre l'alternativa se mi muovo in auto o con il trasporto pubblico è che ci metto il doppio e in alcuni casi il triplo - afferma Lepore - è meglio pedalare, soprattutto gli studenti universitari", aggiunge il primo cittadino ricordando che la città mette a disposizione anche il bike sharing elettrico.

"I servizi tecnologici e la sostenibilità dei movimenti per Bologna sono la chiave, perché se riusciamo a far comprendere ai cittadini che Bologna è una città che a piedi, in bicicletta e con il trasporto pubblico è straordinariamente collegata, abbiamo un vantaggio competitivo enorme, miglioriamo il fronte delle emissioni e la qualità della vita dei cittadini".

Priorità? "Dare una risposta alla richiesta di alloggi in città"

Se per Bologna un tema prioritario è quello dei collegamenti, "un'altra cosa su cui stiamo lavorando ma che richiederà ulteriori sforzi è dare una risposta più efficiente alla richiesta di alloggi in città", ha detto il rettore dell'Alma Mater Molari, Dopo lo stop causato dalla pandemia "torniamo in presenza ma quello di trovare una collocazione a tutti gli studenti che vengono qui a Bologna- sottolinea Molari- è un problema oggettivo che dovremo risolvere nei prossimi anni".

(Dire)