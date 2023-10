Riforma emergenza-urgenza e pronto soccorso, Donini: "Funzionerà"

La riforma dell'emergenza-urgenza in Emilia-Romagna funzionerà. "Può partire bene e in fretta". Ne è convinto l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, che risponde così alle critiche sulla riorganizzazione voluta dalla Regione che continuano a piovere dai sindacati (qui le interviste che spiegano perché). Dubbi rafforzati anche dal recente caso del 60enne morto per un infarto a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, la sera del 4 ottobre scorso dopo l'arrivo dell'ambulanza con i soccorritori (né medici né infermieri). Ma quella vicenda, mette in chiaro Donini, "non ha niente a che fare con la riorganizzazione dell'emergenza-urgenza. Come ha detto l'Ausl, le procedure sono state rispettate in maniera puntuale".

Donini, questa mattina ai Giardini Margherita di Bologna per un'iniziativa sulla prevenzione e il benessere, esprime prima di tutto cordoglio per la morte del 60enne. E poi avverte: "Se c'è chi vuole adire alle vie giudiziarie, si andrà in quella direzione (Snami e Cimo hanno presentato un esposto ai Carabinieri, ndr). Ma non si faccia intorno al decesso di una persona speculazione politica. Non lo si metta a servizio di una campagna di contrapposizione che non ha ragione di esistere".

La riorganizzazione dell'emergenza-urgenza, ci tiene a sottolineare l'assessore, "parte con un accordo forte con il sindacato più rappresentativo della medicina territoriale", cioè la Fimmg, per cui "è comprensibile che quello che non l'ha firmato si mobiliti", ossia lo Snami, che ha indetto lo stato di agitazione e chiesto il tavolo di crisi in Prefettura a Bologna.

Dopodiché, apre Donini, "i sindacati fanno il loro mestiere e le richieste che avanzano alle varie Ausl, soprattutto quelle orientate a un percorso forte di formazione e a un dimensionamento della dotazione organica nei Cau, sono assolutamente fondate e penso che vadano assecondate".

(Raffale Donini)