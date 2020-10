Scuola, a Bologna 700 firme contro didattica a distanza alle superiori

Sono già 700 le firme raccolte a Bologna e dintorni contro le scuole superiori a distanza. Le firme sono state recapitate, fanno sapere i promotori della campagna "Per una scuola aperta tutti" alle istituzioni, a partire dalla Regione.

"Riteniamo che già il 25% di scuola in presenza non sia scuola e che simili provvedimenti penalizzino in maniera vergognosa la formazione di una generazione. Siamo indignati per la posizione della conferenza delle Regioni e delle province che ha chiesto addirittura il 100%. Chiediamo che le scuole restino aperte", ribadisce Laura Dal Prà a nome dei promotori, annunciando che la raccolta delle adesioni proseguirà anche nei prossimi giorni. (Dire)