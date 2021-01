Scuola, l'USR: "Un giorno normale", ma in consiglio comunale l'attacco ai trasporti inadeguati

"E' stato un lunedì normale, in un tempo che normale proprio non è". Lo ha detto il direttore dell'Ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna, Stefano Versari,dopo il primo giorno di rientro in classe al 50% in presenza per gli alunni delle scuole superiori.

"La situazione è complessivamente tranquilla - riferisce Versari, parlando alla 'Dire' - con un tasso di assenza ordinario per il periodo invernale. Abbiamo registrato oltre il 90% degli studenti attesi oggi" quindi rileva l'Usr "non ci sono state situazioni di problematiche evidenti".

Non tutti pero' si sono detti d'accordo col ritorno in classe e la sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna, in questi giorni, ha acuito la distanza tra chi è contro e chi è a favore della didattica a distanza. "Le preoccupazioni ci sono sempre- commenta Versari- resta da capire quanto queste preoccupazioni siano degli studenti e quanto dei genitori. Magari ci sono famiglie più sensibili a certi argomenti e altre meno". In defintiva "sono contento - ribadisce il direttore dell'Usr- sta andando tutto per il bene, come del resto da mesi sta andando tutto bene anche alle medie, alle elementari e alle materne", ci tiene a sottolineare Versari.

Di diverso avviso alcune consiglere in consiglio comunale, almeno rispetto ai trasporti: "Si sono verificati episodi di grave sovraffollamento sulle linee del trasporto pubblico locale" ha detto Emily Clancy (Coalizione civica) "nonostante il potenziamento della flotta promesso, nonostante il potenziamento dell'app Roger che ora permette di monitorare la capienza delle linee del trasporto pubblico- sottolinea Clancy- oggi le linee erano incredibilmente congestionate - quindi - aumentiamo il trasporto per la comunità scolastica, lunedì proporrò un tavolo di monitoraggio".

Anche la Lega punta il dito sulla situazione a bordo dei bus: "Bastava dare un'occhiata stamattina ad alcune corse, con la ripresa della scuola, per capire che si sta procedendo nella peggiore maniera possibile", afferma la capogruppo della Lega, Francesca Scarano.