Sgombero ad alta tensione in via Mazzini, scattano divieti di dimora per gli attivisti del collettivo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si torna sullo sgombero ad alta tensione dell'Istituto Santa Giuliana di via Mazzini dello scorso ottobre. In queste ore il personale della Digos sta procedendo all’esecuzione di sei provvedimenti cautelari del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna emessi dal Gip nei confronti di altrettanti attivisti appartenenti al collettivo universitario LUnA.

Si tratta - specificano dalla Questura di Bologna - di fatti reato commessi dagli stessi attivisti in occasione dell’illecita occupazione, avvenuta la mattina del 6 ottobre 2023, dello stabile di via Mazzini n. 90 di proprietà della Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria e durante l’attività di sgombero dell'immobile svolta (il 17 ottobre 2023) in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla locale Autorità Giudiziaria.

Scontri polizia - manifestanti

Durante lo sgombero - ricostruiscono gli investigatori - il collettivo aveva promosso una manifestazione, non preavvisandola alla quale avevano partecipato un centinaio di persone e in tale contesto il personale in servizio di ordine pubblico, disposto a supporto dell’attività di polizia giudiziaria svolta dalla Digos, sarebbe stato aggredito con calci, pugni ed aste da alcuni attivisti. Da qui l'accusa per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate nonché del lancio di oggetti.

Tre feriti e 12 segnalazioni

Nel parapiglia rimasero feriti non solo alcuni agenti, ma anche qualche manifestante. Secondo il report della Polizia, finirono in ospedale per le cure del caso tre agenti e una attivista.

Dopo i fatti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Bologna 12 attivisti appartenenti al collettivo universitario ritenuti, a vario titolo, responsabili di reati inerenti all’ordine pubblico.