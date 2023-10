Blitz all’Istituto Santa Giuliana: nuova occupazione in via Mazzini

Nuova occupazione in città. "Oggi abbiamo aperto le porte dell’Istituto Santa Giuliana, in via Mazzini 90, un grande stabile vuoto e in vendita nella città di Bologna, di proprietà della Chiesa, per la precisione della Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria". Così annuncia stamane il collettivo LUNA spiegando: "Lo facciamo per aprire uno spazio per chi cerca casa, per chi è costretto a stare su divani, chi in AirBnb, chi per strada. Lo facciamo forti delle esperienze che abbiamo avuto negli ultimi 365 giorni, nelle quali abbiamo sperimentato forme di abitare collaborativo, abbiamo restituito spazi alla città, abbiamo auto-recuperato stabili abbandonati, abbiamo lottato con tante persone e dialogato anche con chi è diversi da noi".

"È evidente che a Bologna ci sia uno scontro aperto tra chi produce il tessuto sociale ed economico urbano e chi possiede case su case per affittarle su AirBnb, chi investe in studentati privati forti della connivenza con il governo, chi approfitta della disperazione di tanti per lucrare su un diritto fondamentale" - affondano gli studenti, rimarcando: "Soprattutto a fronte di tutto ciò, è inaccettabile vedere grandi spazi vuoti, pronti ad essere venduti al miglior offerente invece che essere adibiti a case degne per tutti".

Quale sorte per l'istituto Santa Giuliana?

50 camere vuote, una scuola chiusa, insegnanti ed alunni ricollocati. Così l'epilogo dell'istituto oggi occupato. "Questa è la volontà della proprietà dell’Istituto: fare cassa perché il mantenimento dello stabile non era più sostenibile" - continuano gli attivisti indugiando sullo stato dello stabile preso di mira - " Per noi questa occupazione è un’importante sfida politica alla città: uno spazio in vendita è facile preda di chi ha grandi capitali da investire nel mercato immobiliare, ma sappiamo benissimo che l’iniziativa privata spesso lede l’interesse pubblico. Nel caso della dismissione di questo stabile, ha già leso l’interesse di 60 studentesse, 24 insegnanti e dipendenti, quasi 80 bambini che studiavano alla scuola materna ed elementare".

"Il diritto di restare"

Poi il collettivo affronta il tema della rassegnazione: "In queste settimane, conoscendo persone in cerca di casa, parlando con chi è stato sfrattato dalle case occupate di via Borgolocchi lo scorso luglio, confrontandoci tra attivisti, abbiamo notato come sempre di più rischi di vincere la rassegnazione. C’è chi arriva da matricola per studiare, c’è chi ha trovato finalmente un lavoro con una paga decente, c’è chi già lavora da tempo ma dorme in strada, e c’è chi dice che non riesce più a stare a Bologna. C’è chi si vede costretti ad andare via, chi in Germania chi in Francia per cercare una vita migliore; c’è chi torna nella casa di famiglia e rinuncia agli studi; c’è chi dovrebbe rinunciare all’Erasmus nella città che ha scelto; c’è chi prova una grande stanchezza lavorando e dormendo dove capita".

Breve-lungo periodo

Il dito degli occupanti è anche puntato contro gli affitti brevi: "Sono oltre 4mila gli annunci su AirBnb a Bologna, cresciuti di oltre 500 da settembre 2022. Ma non è questo il breve-periodo che intendiamo qui. È inevitabile, in una città come Bologna, che si producano e organizzino conflitti per il diritto all’abitare. Bologna attrae chi studia, chi cerca lavoro, chi ha reti ed amicizie, chi vorrebbe vivere in una città libera. Molto spesso però ci si scontra con la realtà: Bologna sta cambiando, ed il mercato immobiliare è esemplificativo della direzione verso cui stiamo marciando".

" Per evitare che vinca la rassegnazione e la rinuncia, e che Bologna diventi davvero una città solo per ricchi e turisti, occorre lottare perché gli spazi della città non vengano mangiati dai soliti noti, ma che, anzi, vengano auto-redistribuiti a chi viene esclusi dal mercato immobiliare", chiosano.

PRIMAVERA BOLLENTE, RAFFICA DI OCCUPAZIONI: LA MAPPA

Occupazioni a ripetizione e sgomberi. Foto-video racconto degli ultimi mesi

Dopo lo sgombero di via Oberdan, pronta nuova occupazione in via Filippo Re| FOTO

Sgombero in via Stalingrado, gli occupanti in corteo: "Ci rivedremo presto" | VIDEO

Sgombero in Filippo Re. Cambiare Rotta: "L'Unibo risponda della polizia in Ateneo"

? Anarchici, sigilli al locale occupato in via Zampieri

? Sgombero stabile occupato di via Agucchi, attivisti ancora sul tetto | VIDEO

Scatta lo sgombero all'ex vivaio occupato in via della Certosa | FOTO