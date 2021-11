Covid, Terapia Intensiva al Maggiore. "La pandemia si ferma fuori" | VIDEO

Crescono i contagi e si convertono nuovi reparti per incrementare l'offerta di posti letto. All’Ospedale Maggiore di Bologna, nel reparto di medicina interna riconvertito a Covid, la maggior parte dei ricoveri riguarda pazienti anziani con altre patologie che hanno perso l’efficacia della vaccinazione, fatta molti mesi fa.

In questo momento infatti la percentuale di non vaccinati è inferiore ma la differenza è che questi si comportano come all'inizio: presentano polmoniti gravi e spesso necessitano di ricovero in area critica per peggioramento. Proprio in area critica, in terapia intensiva, i numeri sono in aumento con un totale ad oggi, in tutte le strutture, di 19 ricoveri.