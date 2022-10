Il corteo dei collettivi arriva fino in Tangenziale: traffico a rischio

Tangenziale chiusa per corteo, forse anche l'autostrada. Come nel 2010, quando i migliaia del corteo No Gelmini occuparono la sede stradale della A14, oppure come nel marzo 2012, un corteo-fotocopia con gli attivisti No Tav.

Parte tra qualche ora il corteo 'Convergere per insorgere' organizzato da una composita varietà di collettivi, che per l'occasione si sono uniti insieme al collettivo di fabbrica Gkn per dare vita alla giornata di protesta.

Il dito è puntato principalmente contro il Passante autostradale, opera di allargamento della sede di Tangenziale e A14 duramente osteggiata sia dai comitati cittadini che dalle associazioni ambientaliste, ma portata avanti senza esitazioni dall’amministrazione Lepore e dalla giunta Bonaccini. Un progetto, quello del Passante, già in fase molto avanzata, ma che nelle ultime settimane alcuni esponenti dell'appena nato governo Meloni vorrebbero rivedere, anche se in chiave Sud, come il traforo dei Colli per realizzare una sorta di bypass.

Corteo in tangenziale: i perché della protesta

Non c'è solo il tema infrastrutturale: nel corteo di oggi confluiscono diverse altre storiche istanze del movimento bolognese, trainate dalle tematiche green ma che chiedono anche equità su diritti di donne e minoranze oltre che equità salariale. Preparatorio in questo senso è stato anche il corteo della sera precedente sul carovita, così come forte è il sentimento contro la guerra in Ucraina anche se si riconosce nella Russia di Putin il ruolo dell'invasione.

Per ora, a ogni modo, a tenere banco è la manifestazione. Ch ha già preannunciato di volere passare dalla tangenziale. Secondo quanto si evince dalla mappa fornita in questura per la notifica, l'itinerario prevede l'ingresso in un tratto da via Stalingrado a via dell'Arcoveggio, sfruttando uscita e ingresso contromano dalla sete alla sei. L’Amministrazione comunale e metropolitana sono state informate che, a causa di una manifestazione che si svolgerà nel pomeriggio di domani, sabato 22 ottobre, potranno esserci disagi alla circolazione in città in particolare nella zona di piazza XX Settembre, viale Masini, via Stalingrado, via di Corticella e tangenziale tra gli svincoli 7 e svincolo 6. Inevitabile quindi -salvo ulteriori fuori programma dell'ultimo secondo- la chiusura almeno di una corsia della Tangenziale in direzione San Lazzaro.

Situazione traffico corteo Bologna: chiusure Tangenziale e A14

Sul nodo traffico il comune in serata ha fornito un ampio comunicato, dove si prevedono possibili disagi.

Si potranno rendere necessarie le seguenti chiusure:

casello A/13 Interporto uscita obbligatoria carreggiata Sud

casello A/13 Interporto chiusura ingresso in carreggiata Sud

casello Casalecchio Raccordo Interno Uscita obbligatoria Nord e Sud

casello Casalecchio Raccordo Interno chiusura ingresso in carreggiata Sud

casello A/14 Borgo Panigale Uscita obbligatoria in Sud

casello A/14 Borgo Panigale chiusura ingresso in carreggiata Sud

casello A/14 Fiera chiusura ingresso Nord e Sud

casello A/14 S. Lazzaro uscita obbligatoria in Nord

casello A/14 S. Lazzaro chiusura ingresso in carreggiata Nord

tangenziale Sud uscita obbligatoria allo svincolo 5

tangenziale Sud chiusura ingresso svincolo 5

tangenziale Sud chiusura ingresso svincolo 6 (uscita manifestazione)

tangenziale Sud chiusura ingresso svincolo 7 (ingresso manifestazione)

tangenziale Sud chiusura ingresso svincolo 7Bis (opposto manifestazione)

tangenziale Nord uscita obbligatoria allo svincolo 8Bis

tangenziale Nord chiusura ingresso svincolo 8 Bis

tangenziale Nord chiusura ingresso svincolo 8

tangenziale Nord chiusura ingresso svincolo 7 Bis

tangenziale Nord chiusura ingresso svincolo 7

tangenziale Nord chiusura ingresso svincolo 6

Pertanto, a seguito di questi provvedimenti al traffico, potranno risultare chiusi e non

percorribili i seguenti tratti autostradali:

tangenziale carreggiata Sud dalla uscita 5 alla uscita 8

tangenziale carreggiata Nord dalla uscita 8 Bis alla uscita 5

autostrada A/14 carreggiate Nord e Sud da S. Lazzaro a Borgo Panigale e

viceversa

raccordo interno da A/1 Casalecchio a immissione in A/14 entrambe le

carreggiate

autostrada A/13 carreggiate Nord e Sud da Interporto a Arcoveggio e viceversa

Inoltre, potranno risultare interdetti i caselli in autostrada A/13 di BO Arcoveggio in

entrambe le carreggiate Nord e Sud ed i relativi svincoli di immissione in tangenziale ed in

A/14, sia in carreggiata Nord sia Sud, per entrambe le arterie.

Considerate le possibili chiusure sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi: