Truffe agli anziani: ancora due furti in appartamento

Continuano a verificarsi diverse truffe nei confronti delle persone anziane. La tecnica è sempre la stessa: con una scusa qualsiasi, un malvivente si introduce nell’abitazione della vittima per poi rubare preziosi, soldi e gioielli.

Come riferisce la Polizia, due di queste truffe si sono verificate negli ultimi giorni. La prima è accaduta lo scorso 8 novembre, ai danni di una signora di quasi novanta anni residente in zona Murri. La donna ha riferito agli agenti di essere stata avvicinata da un uomo nel momento in cui rincasava. Il truffatore si è spacciato come tecnico della caldaia, impegnato nella zona in alcuni controlli delle acque contaminate. Introdottosi in casa, l’uomo – di circa 45 anni – ha cominciato a utilizzare un dispositivo elettrico che, secondo lui, rilevava alcune anomalie nelle tubature. A conferma di ciò, ha mostrato alla donna una sostanza schiumosa che fuoriusciva dai rubinetti di casa. La sostanza all’interno dell’acqua, secondo il truffatore, poteva essere dannosa e addirittura esplosiva: per questo, ha consigliato alla donna di porre tutti gli oggetti di valore sotto il letto. Una volta concluso il finto controllo, l’uomo si è frettolosamente dileguato: la donna, rientrando in camera da letto, si è accorta che l’oro e i contanti nascosti erano spariti.

Sorte simile per una donna di 71 anni residente in zona Saragozza. La donna, nella giornata di giovedì 9 novembre, ha riferito alla Polizia di aver ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si spacciava per un maresciallo dei Carabinieri, il quale la avvisava che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale e che l’assicurazione chiedeva un rimborso di 11.000 euro. Una seconda telefonata, ad opera di un sedicente avvocato, chiedeva alla donna di recuperare soldi e preziosi in casa perché un Carabiniere in borghese sarebbe passato nella sua abitazione a ritirarli. Poco dopo le ore 12 si è presentato alla sua porta un uomo, presumibilmente di origine straniera, che ha chiesto alla vittima di mostrargli i preziosi. Insospettita, la donna ha prima mostrato i suoi gioielli, salvo poi interrompere l’operazione. Ormai scoperto, l’uomo ha agguantato i preziosi che la donna gli aveva mostrato, per un valore di circa 7mila euro, e si è poi dato alla fuga.

Visti i numerosi casi che si sono verificati nell'ultimo periodo, la Polizia ha tenuto un corso destinato alle persone anziane in modo da renderle edotte contro le truffe.