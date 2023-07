Stop alla pedonalizzazione in via de' Carbonesi. "Il gioco non vale la candela"

Parte la città 30, ma in via de' Carbonesi tornano le auto tutti i giorni della settimana. Il Comune ha infatti deciso di non proseguire i T-days 'allargati'. Lo annuncia l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli al termine dell'incontro di oggi con le categorie economiche. "Ci avviamo a chiudere la sperimentazione della pedonalizzazione di via de' Carbonesi - dice Orioli- dove, anche a seguito del confronto con i diversi operatori economici, riteniamo che il gioco non valga la candela". Tra qualche giorno, "con la fine del periodo di sperimentazione, formalizzeremo la riapertura di via de' Carbonesi nei fine settimana a partire da settembre. Nel frattempo ridefiniremo percorsi e orari degli autobus".

Il via alla sperimentazione ad aprile

La pedonalizzazione nei weeknd di via de' Carbonesi, nel tratto da via d'Azeglio a via Tagliapietre, si è avviata sabato 8 aprile, dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione eseguiti per il miglioramento generale dell’accessibilità, dei percorsi pedonali e della sicurezza della strada con il rifacimento della pavimentazione. Ma già a distanza di un mese lungo il tratto pedonale, soprattutto alla domenica, si registrava uno scarso flusso di pedoni, tanto che Fratelli d'Italia e Lega, da sempre contrarie al provvedimento, erano tornate a chiedere al Comune di fare dietrofront.