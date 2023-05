Via Saffi, il Comune impone lavori di ripristino al locale danneggiato

Il sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza su via Saffi, dopo il secondo allagamento di ieri (anche se più contenuto rispetto al primo di inizio maggio). Il provvedimento intima la proprietà del locale danneggiato nei giorni scorsi dall'esondazione "di provvedere con la massima urgenza e diligenza all'immediata ricostruzione del solaio danneggiato al fine di scongiurare un'ulteriore fuoriuscita di acqua con conseguenti possibili danni e pericoli per la pubblica incolumità e di comunicare entro il termine di cinque giorni il nominativo del tecnico abilitato a cui è stato affidato l'incarico di cui sopra".

Le misure del Comune

Il Comune inoltre, in vista delle precipitazioni dei prossimi giorni, in particolare domani, sta posizionando sacchi di sabbia “per il contenimento delle acque nelle prossimità del locale limitandone il più possibile la fuoriuscita sulla pubblica via". Infine, l'ordinanza di Lepore chiede "alla autorità idraulica competente della Regione Emilia-Romagna di garantire il costante monitoraggio pluvio-idrometrico e di provvedere alla preventiva e tempestiva pulizia nei tratti scoperti del torrente Ravone".

Riunione operativa in Prefettura

Il torrente infatti continua a preoccupare, tanto che questa mattina in Prefettura si è tenuta una riunione di emergenza per scongiurare nuove inondazioni in via Saffi, dopo la doppia chiusura di questi giorni per allagamenti. Al summit operativo oltre al sindaco hanno partecipato il prefetto Attilio Visconti e tecnici di Comune di Bologna, Bonifica Renana, Protezione civile e del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Al termine dell’incontro, il sindaco ha emanato l’ordinanza su via Saffi.