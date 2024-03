I tempi biblici per il passaporto fanno saltare i viaggi: "Chiediamo i danni al ministro"

Sulle lunghissime liste di attesa per avere o rinnovare il passaporto negli ultimi mesi si è visto e letto molto (anche BolognaToday ha seguito la questione con una indagine locale), ma adesso il punto di vista cambia e la prospettiva passa dall'utente al turismo organizzato che oggi arriva a chiedere a gran voce un risarcimento danni per tutti i viaggi che le agenzie e gli operatori turistici hanno perso in questo anno e mezzo.

"Nel nostro settore abbiamo perso circa 300 milioni di fatturato e a questo punto chiederemo i danni al ministero dell’interno e qualcosa dovranno pur fare perché una situazione come questa è incomprensibile in un Paese moderno come il nostro. Anzi, è proprio uno schifo" ha detto Franco Gattinoni, presidente FTO - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio cercando ancora una volta di attirare l'attenzione sui nodi rimasti tali ben dopo l'uscita dell'emergenza Covid.

Il Turismo organizzato, già proiettato sulla vendita delle vacanze estive, a nome dei presidenti delle principali associazioni di categoria, ha chiesto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (al suo indirizzo è stata mandata la scorsa settimana una lettera di sollecito) un incontro "per intervenire e tutelare il diritto degli italiani di viaggiare, e difesa degli imprenditori del comparto che continuano a perdere fatturato a causa della burocrazia".

167 mila viaggi in fumo

Secondo una stima effettuata dagli enti del settore turistico, i tempi lunghi o lunghissimi per ottenere o rinnovare un passaporto hanno mandato in fumo nel biennio 2022-2023 ben 167 mila viaggi internazionali per un giro d'affari di 300 milioni di euro.

Umberto Sassatelli Salvadori, referente della FTO - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio per la regione Emilia-Romagna, conferma come le tempistiche per il rinnovo dei passaporti e soprattutto l'incertezza legata al sistema di prenotazione abbiamo realmente boicottato molti viaggi: "Stati Uniti, Sudamerica e Maldive, così come tante altre mete oltreoceano, sono alcune delle destinazioni 'saltate' a causa di questa problematica che dal 2022 ci portiamo dietro senza trovare soluzioni adeguate. Se si rinuncia a Londra si va magari a Parigi o si punta a un'altra capitale europea, ma se l'obiettivo sono delle destinazioni precise e dal fascino unico, le rinunce fioccano".

E aggiunge: "A Bologna possiamo contare su un ufficio passaporti disponibile, ma le ansie di chi teme di non poter partire perdendoci anche del denaro comporta una rinuncia di base, che è appunto quella che denuncia il nostro settore".

Il questionario fatto agli operatoti del turismo: "Il Emilia-Romagna grandi criticità"

Da un'analisi di FTO - Federazione Turismo Organizzato che ha sottoposto un questionario ai proprio associati (agenzie di viaggio e tour operator), riguardo la situazione dei passaporti in regione Emilia Romagna emerge che:

- gli operatori non sono per niente soddisfatti del servizio: dovendo dare un voto da 1 a 10 alle questure la media di voto è di 2,5;

- il 65% degli intervistati sta subendo un danno economico dalla problematica;

- i tempi per fissare un appuntamento per richiedere il passaporto sono biblici, infatti nel 48% dei casi ci sono voluti oltre 6 mesi, nel 22% da 5 a 6 mesi; nel 26% da 3 a 4 mesi e solo nel 4% dei casi c'è voluto meno di un mese;

- In molte province dell'Emilia Romagna attualmente non è neanche possibile prendere un appuntamento (Bologna, Parma, Piacenza, Ravenna);

- Laddove è possibile prendere un appuntamento i tempi sono comunque troppo lunghi (Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Ferrara); solo per Modena e Rimini le tempistiche sembrano essere adeguate.