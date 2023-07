Carmen Consoli e Marina Rei, il live bolognese: "Suonerei qui tutta la notte"- VIDEO e FOTO

Carmen Consoli, ieri sera, ha scaldato il Sequoie Music Park di Bologna (il festival alle Caserme Rosse) insieme all'amica e collega Marina Rei. Eclettica e dalle mille anime musicali, l’artista è protagonista in questi mesi estivi di due tournée differenti che mostrano il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. In duo con Marina Rei (anche alla batteria), il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina stanno macinando chilometri di rock tra i palchi dei grandi festival e ieri sera è stata la volta di Bologna. Simpatica e magnetica, ha saputo intrattenere il pubblico non solo con la musica. Tantissime le allusioni e le battute sulla sua "sicilianità".

E tra il pubblico c'era anche suo figlio Carlo, che l'ha seguita per la data di Bologna: "Suonerei tutta la notte" ha detto prima di salutare il pubblico. Ma poi è tornata per la gioia delle tantissime persone che hanno cantato a squarciagola ogni singolo brano eseguito dal palco delle Caserme Rosse.