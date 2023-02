Guida al weekend: 10 eventi da non perdere Grandi nomi sui palchi dei teatri, la fiera del tempo libero con tanto di mostra felina, visite guidate e musica dal vivo, ma anche tanti eventi per i più piccoli

Moby Dick

Un'altra settimana è passata, per chi può è tempo di riposo e divertimento! E se ufficialmente il Carnevale è finito di eventi mascherati ne abbiamo ancora (vedi il Carnevale di Vergato) diciamo che la noia non avrà il sopravvento perché il calendario da venerdì a domenica è bello fitto dal centro alla periferia. E oltre. Cosa non possiamo assolutamente perderci? Dieci cose da fare le abbiamo trovate ed eccole qua!

(per chi ha nostalgia di Coliandro)

Domenica 26 febbraio Giampaolo Morelli in scena sul palco del Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Scomode verità e 3 storie vere". Scomode verità e 3 storie vere è il comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le scomode verità, infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle tre storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

(per prendere lezioni di incantesimi)

Una nuova concezione di intrattenimento vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia!

Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da uno staff Magico.

Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Palazzo De’ Rossi alle porte di Bologna.

Experienze.it, in collaborazione con la Compagnia San Giorgio e il Drago, organizza Magolandia!

Dal 24 al 26 febbraio Lella Costa e Elia Schilton in scena al Teatro Duse con lo spettacolo "Le Nostre Anime di Notte". Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dopo la scomparsa del marito, Addie ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola e invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

(CLICCA IN BASSO SUL TASTO CONTINUA PER PROSEGUIRE LA LETTURA)