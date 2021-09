Elezioni comunali Bologna: ecco i candidati e le liste presentate

La Segreteria Generale del Comune di Bologna rende note le candidature e le liste dei candidati per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale presentate dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 3 settembre e dalle ore 8 alle ore 12 di oggi, sabato 4 settembre 2021:



1 – FRATELLI D’ITALIA – FABIO BATTISTINI - (quartieri: Navile, Borgo Panigale-Reno, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Porto-Saragozza, Savena)



2 - SINISTRA UNITA PER BOLOGNA – PALUMBO ADDOLORATA (DETTA DORA) - (quartieri: Navile, Borgo Panigale-Reno, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Porto-Saragozza, Savena)



3 - BFC – BOLOGNA FORUM CIVICO – STEFANO SERMENGHI – (quartieri: Navile, Borgo Panigale-Reno, Santo Stefano, Porto-Saragozza)



4 - BOLOGNA CI PIACE – FABIO BATTISTINI



5 - POPOLO DELLA FAMIGLIA – FABIO BATTISTINI



6 - EUROPA VERDE – MATTEO LEPORE



7 – POTERE AL POPOLO – MARTA COLLOT – (quartieri: Navile, Borgo Panigale-Reno, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Porto-Saragozza, Savena)



8 – LEGA SALVINI PREMIER – FABIO BATTISTINI – (quartieri: Navile, Borgo Panigale-Reno, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Porto-Saragozza, Savena)



9 - 3V - VERITÀ LIBERTÀ – ANDREA TOSATTO



10 - PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI – FEDERICO BACCHIOCCHI



11 – PARTITO DEMOCRATICO LEPORE SINDACO – MATTEO LEPORE – (quartieri: Navile, Borgo Panigale-Reno, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Porto-Saragozza, Savena)



12 – MATTEO LEPORE SINDACO – MATTEO LEPORE



13 – ANCHE TU CONTI – MATTEO LEPORE



14 – MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – MATTEO LEPORE



15 - PER BOLOGNA ITALEXIT - STEFANO SERMENGHI



16 - COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA SOLIDALE – MATTEO LEPORE



17 – FORZA ITALIA – FABIO BATTISTINI – (quartieri: Navile, Borgo Panigale-Reno, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Porto-Saragozza, Savena)



18 - LISTA PSI – VOLT – MATTEO LEPORE



19 – LISTA MOVIMENTO 24 AGOSTO - EQUITÀ TERRITORIALE – LUCA LABANTI