Ex caserma Stamoto, FdI: "Ha fatto più Governo in 5 mesi che tutte le giunte Pd"

"Ha fatto più l’attuale governo in 5 mesi che tutte le giunte Pd ed i governi degli ultimi 10 anni". Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, Stefano Cavedagna, dopo l'annuncio del sindaco Matteo Lepore dell'imminente firma di un protocollo perla riqualificazione dell'area della ex caserma Stamoto nel quartiere Savena che inizierà probabilmente con la costruzione di due parcheggi.

" Dopo tanti, troppi, anni di immobilismo dei governi precedenti e del Comune, il Governo Meloni intende riqualificare le ex caserme di Bologna, prima tra tutte la Stamoto - osserva Cavedagna - Il Ministero della Difesa, attraverso la firma imminente di un nuovo protocollo per valorizzare gli spazi, sta facendo la sua parte".

"Esisteva già un precedente accordo con il Comune siglato il 17 gennaio 2020, di durata triennale, quindi scaduto il 17 gennaio 2023, senza che si facesse nulla - continua - La Giunta Lepore, quindi, sarà l’unica responsabile di eventuali altre lungaggini. Riqualifichi quanto prima l’area e si occupi della sicurezza all’interno della stessa, visto che è frequentata abitualmente da spacciatori -continua - Qualsiasi scelta sui progetti, che attualmente sono solo idee, non c’è nulla di concreto, deve essere presa assieme ai residenti della zona. Noi di Fratelli d’Italia, come abbiamo proposto già da mesi, chiediamo di mettere subito a disposizione dei residenti le attuali aree di parcheggio all’interno della caserma, già pronte all’uso, per far fronte alla scarsità di posti auto nella zona. Ci sembra che l’amministrazione ascolti".

FI: "Aspettiamo di avere qualche certezza"

"Bene l’impegno dell’Assessore Laudani sulla realizzazione dei parcheggi nell’ex area Stamoto e soprattutto sul fatto che ci abbia risposto, a nostra domanda specifica, che questa non sarà solo una destinazione temporanea - auspica il consigliere comunale di Forza Italia, Nicola Stanzani - Al momento è l’unica novità rispetto a quanto emerso a mezzo stampa, aspettiamo quindi di avere qualche certezza in più su un protocollo al momento non ancora sottoscritto e su cui non abbiamo elementi né sulle regole di ingaggio, né sui contenuti del progetto di riqualificazione, né purtroppo sulle tempistiche.Per questo abbiamo chiesto di mantenere aperta l’udienza conoscitiva e di riconvocarla appena vi saranno le novità che tutti, e soprattutto i residenti della zona, attendono da anni.

Ma intanto si controlli il territorio e si contrasti degrado e criminalità in zona. A partire dallo stabile comunale di via Castelmerlo, 9, recentemente teatro di incendio, dichiarato inagibile, e ora di nuovo occupato abusivamente".